Aún hay patriotas en Nicaragua

El artículo anterior a este lo titulé “En el mes patrio hagamos patria”. Todavía el régimen no se había ensañado en dos medios de comunicación independientes, de los pocos que aún quedan, Canal 12 y 100% Noticias. Y según me dicen, el Canal 10 es el que sigue.

Esta acción, más el acoso y arresto de opositores, es la tónica que se está viviendo en lo que un día fue una alegre celebración en honor a nuestros héroes nacionales y nuestra independencia de España.

Entre las pocas celebraciones que se dieron, quiero referirme a la conferencia de prensa que brindó la Coalición Nacional el pasado catorce de septiembre. De entre los discursos de rigor y las promesas de seguir luchando por la instauración de un cambio de gobierno, deseo resaltar lo siguiente: a la mitad de la conferencia, hizo presencia un grupo de familiares de presos políticos, los que fueron ampliamente aplaudidos por la concurrencia. Acto seguido solicitaron hacer uso de la palabra para leer un comunicado, en el cual exigieron a los presentes no participar de ningún tipo de negociación con el gobierno y no participar en elecciones, si antes no se excarcela a sus familiares.

Algo que me pareció un poco incongruente fue cuando un familiar exigió ser ellos, y solo ellos, los autorizados a negociar por sus parientes. Mi único comentario a esto es que todavía no conozco a ningún paciente que se opere a sí mismo en un quirófano, con éxito.

Otro momento digno de mención fueron las palabras del académico Ernesto Medina. Quiero resaltar que mi asiento estaba a no más de dos metros frente al podio con mi mentirómetro en mano y lo que percibí del doctor Medina, fue honestidad en su llamado a la unidad.

Medina una vez más fue enfático en señalar a la dirección de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), de no estar haciendo un verdadero esfuerzo por lograr esa unidad de las fuerzas opositoras que el pueblo reclama. El mensaje que le envió a sus compañeros de la ACJD fue que depusieran sus actitudes de arrogancia y desprecio hacia las otras organizaciones y que se sentaran todos a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Los invitó a tener el coraje de señalar los puntos que les impiden unirse y a continuación nos exhortó a unirnos, advirtiendo que todos somos necesarios y que es falsa la percepción de que exista un grupo excluyente que pueda triunfar por sí solo. Al finalizar sorprendió a los asistentes al revelar que días antes habían tenido una reunión en la ACJD para valorar el retiro de la Coalición, pero que todavía no se había llegado a una conclusión definitiva.

Les confieso que me agradó tanto su sencillez, que en una posterior reunión con amigos leoneses pregunté por su actuación como rector durante los años en que dirigió la UNAN-León. Todos los presentes fueron contestes en afirmar que había sido una de las mejores épocas de esa casa de estudios. Algo parecido podría decirse de su paso por la rectoría de la UAM, hasta que fue defenestrado por el Ejército por su posición política.

Otra disertación que llamó mi atención, fue la de Violeta Granera, en representación de la UNAB, cuando lo primero que dijo al tomar la palabra fue: Quiero dejar claro, clarísimo, que es totalmente falsa la aseveración que la Coalición está dominada por los partidos políticos, añadiendo que esa excusa era usada por los que no querían la unidad, pero que tuvieran los presentes la seguridad que los divisionistas no iban a detener la unidad, afirmación que fue ampliamente aplaudida.

Para finalizar les confieso que me siento contento, pues tuve más suerte que Diógenes el filósofo en su busca del hombre honesto, porque yo en el mes de la patria, encontré más de un patriota y por ello no me cabe la menor duda de que se van se van.

El autor es comentarista político.