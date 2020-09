La advertencia de Mike Pompeo. ¿Bajo qué circunstancias puede declarar la OEA ilegítimo al gobierno de Ortega?

A raíz de las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo en las que señaló al gobierno de Daniel Ortega de haber perdido la legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, por arremeter contra oposiciones políticas, medios de comunicación, encarcelaciones de activistas y pisotear los derechos humanos. Dos exembajadores coinciden que el régimen debe de interpretarlo como una advertencia.

El exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, explica que para declarar la legitimidad de un gobierno la comunidad internacional se basa en dos aspectos: por legitimidad de origen y por legitimidad de oficio y en Nicaragua hay una concurrencia en las dos legitimidades.

«En primer lugar la legitimidad de un gobierno tiene aspectos legales y formales. Es decir, producto de unas elecciones libres. El otro aspecto es que un gobierno responda a las necesidades de un pueblo. Cuando un gobierno no ha hecho ninguna de estas dos cosas, ni es producto de unas elecciones honestas, ni responde a las necesidades de un pueblo se convierte en un gobierno ilegítimo», coincide José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania.

Facultades legales de la OEA

Por tanto, Díaz afirma que la Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con las facultades políticas para declarar ilegítimo al régimen de Daniel Ortega. «Primero porque el gobierno se ha instalado a través de fraudes que han sido debidamente documentados desde el 2008, 2011, 2016. Esa es una ilegitimidad de origen que fue denunciada en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la segunda es la ilegitimidad en el ejercicio, es decir, la masacre ocurrida en 2018, documentada por la CIDH, el GIEI, el Meseni y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas», señaló Díaz.

«Es correcto lo que dice el embajador Pompeo, que este es es un gobierno ilegítimo y desde hace mucho tiempo atrás ya lo era, pero a partir de 2018, prácticamente desbarató cualquier resto de legitimidad. De dónde entonces basa su poder en la imposición de las armas, fusiles y la dictadura», añadió Dávila.

Próximas elecciones son claves para que la OEA tome su decisión

De acuerdo con el economista, periodista y exemabajador de Nicaragua en Alemania, la OEA necesita solamente 18 votos para declarar ilegítimo a un gobierno que en forma demostrable y fehaciente cometió fraude electoral, y 22 votos para suspender a un país, según los artículos 20 y 21 de la Carta Interamericana Democrática de la Organización de Estados Americanos.

«En enero de 2019 la OEA con 19 votos desconoció el mandato de Maduro en Venezuela, de las elecciones de 2018 que claramente fueron fraudulentas y no llenaban los estándares internacionales aceptables en los procesos electorales. En Nicaragua es deseable que la comunidad internacional advierta a Ortega que si las elecciones no son libres, podrían no reconocer su mandato y declararlo ilegítimo», dijo Dávila.

De tal forma, que esa sería la vía, indica Dávila, sí se denuncia y se documenta un fraude en futuras elecciones. Entonces la comunidad internacional podría declararlo ilegítimo, sobretodo cuando al oposición demuestre claramente un fraude ya habiendo la comunidad internacional advertido.

«La OEA estaría en disposición de declararlo ilegítimo con 18 votos, una vez estén agotados todos los esfuerzos diplomáticos que en el caso de Nicaragua ya van avanzados y el gobierno de Ortega ha puesto oído sordo, lo que ha hecho que hoy sea un gobierno aislado, repudiado por el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional», expresó Dávila.

Sin embargo, Díaz menciona que la OEA dejó pasar la ilegitimidad del régimen de Ortega desde el fraude electoral de 2011 y que es posible que ahora sí lo declaren ilegítimo. No obstante, señala que Maduro ha sido condenado también por la comunidad internacional y no ha presentado ningún efecto, al contrario, el pueblo venezolano ha pagado las consecuencias.

«Mi conclusión es que este problema más que de derecho es de poder y Ortega está jugando al poder de las armas, de la fuerza bruta, del control policial, Ejército y social para mantenerse en el poder desafiando al mundo entero. Es posible qué lo declaren ilegítimo, sí. Maduro está condenado y ahí está. Lo dramático es que estoy viendo un escenario sombrío para el pueblo nicaragüense en el que podemos terminar peor que antes de la década de los 80», añadió Díaz.