Sebastián Cardenal dedica «Pollux», su nuevo video, a las madres de abril

Acompañado de más de 30 modelos de distintas culturas e identidades, el cantante nicaragüense radicado en Noruega, Sebastián Cardenal, estrenó un nuevo video musical con su tema “Pollux”, el que dedica a la lucha de las madres de abril, en Nicaragua y madres de caídos a manos de la injusticia en el mundo.

El lanzamiento de este nuevo video también es “un acto de protesta contra aquellos que siguen promoviendo la intolerancia e injusticia en el mundo”, señala a través de un comunicado. Asimismo “reflexiona sobre los mártires de las protestas de abril, como Álvaro Conrado”.

Sid Hart, su nuevo nombre artístico

Ahora bajo el nuevo nombre artístico de Sid Hart, el joven músico ha lanzado su carrera en Noruega, después de mudarse tras las protestas de 2018, como solista y con letras en inglés. Su música puede ser escuchada en el Spotify de Sid Hart .

Su nueva canción “Pollux” la escribió junto a Alejandro Vega cuando vivía en Nicaragua en el 2018. Y “tomó un significado mas fuerte tras las muertes en las protestas de abril. La letra nos cuenta sobre la manera en la que una sola persona puede impactar a la historia a través del amor que entregó”, refiere.



Ha experimentado discriminación y xenofobia

Asimismo, señala que él, “al igual que miles de migrantes que se han ido de Nicaragua, ha experimentado discriminación y xenofobia en Noruega”.

“Al vivir en Noruega me he encontrado con personas de todo tipo de culturas y me di cuenta que todos compartimos historias en común, con pasados de dictaduras, guerras, exilio, violencia y dolor. Todos tenemos mártires, todos hemos perdido a personas que han impactado la historia de su país para siempre”, expresa el artista.

Además en el comunicado, recuerdan el reciente asesinato de George Floyd en los Estados Unidos que originó una ola de protestas contra el racismo.

Fue en estos contextos que el artista tomó como sus referentes para invitar a modelos de distintas culturas, religiones, géneros, sexualidades, cuerpos y edades, para ser parte del video y mostrar el «espectro de la humanidad». El mismo artista, recuerdan, tiene descendencia de Nicaragua, la India y ha vivido una parte de su vida en Noruega.