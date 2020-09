Seis meses de Covid-19 en Nicaragua: más de 900 trabajadores de la salud han sido afectados

A seis meses de que en Nicaragua se confirmara el primer caso de Covid-19, los trabajadores de salud que están en la primera línea de combate contra el virus han sufrido las consecuencias de la pandemia: 809 contagios y 108 muertes, de acuerdo al informe del Observatorio Ciudadano, hasta el 16 de septiembre. A lectura de epidemiólogos y médicos las estadísticas demuestran que «el virus continúa circulando» en todo el país.

A la cifra de decesos se le suma el fallecimiento del cirujano leonés Benito Reyes, quien murió el 20 de septiembre, después de permanecer por más de 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Salud Integral, en Managua, según lo confirmó a LA PRENSA el doctor Jorge Luis Borge, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). Borge explicó que de las 108 muertes del personal de salud en el país, 48 fueron identificados como médicos especialistas y agrega que actualmente «tenemos a tres más en condiciones graves».

El médico mencionó que desgraciadamente la situación que padece el cuerpo médico se da por «la falta de información oficial, veraz, constatable y transparente está bajando la guardia y la medida de protección contra el virus, esto hace que la enfermedad tienda a no desaparecer sino que se guarda en algunos grupos de población y posteriormente aparecen brotes».

Desinformación, estrés y posibles traumas

El epidemiólogo Leonel Argüello explicó que la desinformación oficial permanente del Gobierno de Daniel Ortega sobre el Covid-19, «conllevó a no tomar las medidas de prevención del contagio en el lugar de mayor carga viral como lo es el hospital y la unidad de salud». Los especialistas señalan que la situación del gremio médico a seis meses de la pandemia es vivir bajo los retos como la desinformación, el temor al contagio, desmotivación, estrés y posibles traumas.

Lea además: Unidad Médica Nicaragüense afirma que hay tres médicos en Cuidados Intensivos por Covid-19

El doctor Alejandro Lagos añadió que desde que se anunció el tema de la pandemia en otras naciones, el régimen orteguista se empecinó en restarle importancia. «Este gobierno dijo que aquí no pasaba nada, todas las medidas y recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni las asumió, lo que hizo que el Ministerio de Salud (Minsa) no comenzará a preparar al personal de salud, entonces vimos que comenzaron atender a pacientes sin medidas de protección, ahí notamos que los médicos se comenzaron a enfermar lo que comenzó a poner en riesgo a todo el personal de salud y hasta administrativo de los hospitales públicos y privados», crítico el doctor Lagos.

El doctor Argüello coincidió con lo señalado por Lagos y agregó que el temor a contagiarse es otro de los retos que ha enfrentado el gremio médico en Nicaragua, debido a que en principio las «autoridades les impedían utilizar los equipos de protección personal, el sentirse abandonado por la institución (Minsa) al no darle los equipos de protección personal y la carga moral de poder llevar el virus a sus casas y enfermar a su familia. A eso se le suma, carga moral de tener que mentir, a su paciente, la familia del paciente, a su propia familia y a la sociedad en su conjunto. Y no menos importante, el estrés y posible trauma, de la impotencia y del número de personas que fallecieron en tan poco tiempo por una causa evitable», declaró el epidemiólogo a LA PRENSA.

Por su parte, el doctor Lagos aseveró que la falta de protección y la prohibición para que se hablara del Covid-19 y sus consecuencias en los hospitales públicos y privados del país, produjo que «el personal se desmotivara y se desactualizaran de hacer la lucha con manejo adecuado, nuestro personal se miró frenado por la falta de voluntad y responsabilidad del Minsa para hablar de la pandemia, a tal grado que comenzaron a cambiar los diagnósticos a neumonía atípica, es decir el secretismo que hasta la fecha vemos».

Le puede interesar: Unidad Médica amplía su cobertura de atención y consejería sobre Covid-19

Ambos galenos señalaron que es necesario recordar que los trabajadores de la salud, no viven aislados del resto de la comunidad y que muchas veces tienen la tentación de relajar las medidas de prevención, cuando la realidad del país es que «el coronavirus circula libremente y está lejos de ser controlado», por ello insistieron en llamar a que «no podemos permitir que se vea normal fallecer del Covid-19 en nuestro país, porque es una muerte evitable».

Todos vulnerables a adquirir y morir por Covid-19

El epidemiólogo explicó que tanto como antes, todas las personas nos encontramos vulnerables de adquirir el virus, complicarse y fallecer, sin embargo aclaró que el gremio médico está destinado a tener mayores riesgos.

«Las personas que trabajan en hospitales y unidades de salud son las que tienen más riesgo de contagiarse esto es debido a que en ambos lugares hay una concentración mayor del virus porque hay más personas infectadas con o sin síntomas. Y si hablamos de muertes la vulnerabilidad continúa ahí, no sé ha aumentado ni disminuido», aseveró el doctor Argüello.

A criterio del doctor Lagos la situación actual del gremio médico seguirá afectado mientras esté «politizado», debido a que el «Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha tratado de manejar al Minsa, como si fuera una sección política para sus intereses de mantener una calma fingida, para no alarmar a la gente, mantener los casos y letalidad bien bajos. Nunca han salido los verdaderos datos de muertes por el virus».

Lea además: ¿Te contagiaste de la Covid-19? Especialistas explican las secuelas físicas, mentales y económicas que dejará el virus

Además señaló que por una parte los trabajadores de la salud han reconocido que el Minsa ha mentido y que si ellos no se cuidan las cosas se van a empeorar, a lectura de él, la situación de ellos ha «mejorado, por una cuestión de autocuido, ellos saben que si no se cuidan se van a ver en situaciones complicadas como estar en la UCI de un hospital», subrayó.

Muertes y contagios en el gremio médico

De acuerdo con la información presentada por el Observatorio Ciudadano Covid-19, hasta el 16 de septiembre recibieron 809 reportes de trabajadores de la salud que presentan síntomas asociados o presuntivos del virus, de todos los departamentos. Managua con 292, se coloca a la cabeza de las zonas que registran la mayor parte del gremio sanitario que ha presentado afectaciones del Covid-19, seguidamente Matagalpa con 92, León con 89, Nueva Segovia con 48, Estelí con 46, Masaya con 39, Granada y Chinandega con 38 respectivamente y Madriz con 33.

El 60 por ciento, es decir 483, de los trabajadores del personal sanitario que ha presentado sintomatología son médicos, 15 por ciento, 125 casos son de personal de enfermería, y el otro 35 por ciento es distribuido como personal administrativo con 74 casos, laboratorio con 24, odontólogos con 15, visitador médico con 6 y otros no identificados con 82.

El equipo multidisciplinario también detalló que de las 108 muertes de trabajadores se dieron principalmente en Managua con 39 , León con 13, Masaya y Matagalpa con 10 respectivamente y Rivas con 8.

El virus continúa circulando: brotes familiares

El especialista Argüello mencionó que la reciente muerte del cirujano Benito Reyes y la situación de al menos tres médicos en las UCI de hospitales por Covid-19, evidencia que «el virus continúa circulando y que nadie, incluyendo los trabajadores de salud, deben bajar la guardia por eso debemos cumplir las medidas de prevención que no son difíciles de hacerlo».

Asimismo explicó que ante la continua exposición de grandes aglomeraciones donde no se guarde el distanciamiento social podrían reaparecer los brotes de casos, como una segunda ola. «Recordemos que estamos en una etapa en la cual se ha distribuido más el contagio en todo el país, es muy posible que existan más jóvenes con el Covid-19 pero como no se complican ni fallecen la mayoría no lo estamos observando, pero ellos llevan el virus a la casa donde están sus padres y abuelos que tienen más riesgo de complicarse», señaló.

El doctor Lagos anexó que en estos momentos cuando se ha visto la relajación de medidas preventivas lo que se espera y propicia es que el virus se desarrolle dentro de las familias, lo que ha identificado como «brotes familiares». «La incidencia se ha detenido pero no ha desaparecido, hay portadores sanos es decir que no tienen síntomas, la extremada confianza de la gente porque no “escuchan nada del Covid”, pero ahora lo que nosotros vamos a esperar son brotes familiares de aquellos que van a los bares, fiestas, mercados sin medidas de protección, estos van a llevar el Covid-19 a sus casas, porque la gente se está relajando con medidas preventivas de oros, como el uso de mascarillas», concluyó el galeno.