«El machismo es pandemia», nueva campaña virtual de colectivos feministas

Ante el recrudecimiento de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua, que solo en los primeros 17 días de septiembre ha dejado a seis víctimas mortales , tres colectivos feministas, en conjunto con la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) lanzaron a través de las redes sociales una campaña virtual denominada «El machismo es pandemia», que tiene como objetivo visibilizar los riesgos a los que están expuestas las mujeres y cómo con la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 ha agudizado la violencia machista en el país.

Las organizaciones de feministas jóvenes como Enredadas por el Arte y la Tecnología, Las Brujas Mal Portadas y Las Malcriadas, junto a PCIN, como parte de esta iniciativa crearon el sitio web elmachismoespandemia.org donde el usuario encuentra un contenido informativo, educativo y amplio, que va desde exponer los tipos de escenarios de violencia machista que viven las mujeres y cómo la sociedad puede aportar para erradicar esta «pandemia». Según Católicas por el Derecho a Decidir, 57 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año.

Abigail Hernández, periodista e integrante de la Comisión Ejecutiva de PCIN, manifestó que el gremio periodístico independiente también tiene el compromiso de involucrarse en estas iniciativas y que a través de los medios de comunicación tener un abordaje amplio sobre estos temas como femicidios o violencia machista.

«Estamos dispuestos desde los medios de comunicación a involucrarnos en estos temas y reconocemos como fuentes de información la responsabilidad que tenemos, el papel que jugamos en el cambio de paradigmas, pero también porque reconocemos y sabemos que este no es un problema que no solo le atañe a las mujeres de este país, que no es una situación de las niñas y niños de este país, es una problemática de la sociedad, del Estado y que por eso los y las periodistas estamos dispuestos a entrarle a esta situación y aportar desde nuestra trinchera que es la información», manifestó Abigail Hernández.

Mey Peyote, del colectivo Las Malcriadas, aseguró que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido con el autoconfinamiento por el Covid-19, puesto que las mujeres son recargadas con trabajos domésticos no remunerados, como la limpieza de sus hogares y el cuido de sus hijos. «Este es un tipo de violencia que se está normalizando y creo que es necesario que le pongamos atención. Las mujeres que son madres solteras y salen a las calles a buscar el pan de cada día no tiene ningún apoyo por parte del Estado y se arriesgan a contraer el virus», señaló Peyote.

Estado machista

Asimismo lamentó que el régimen de Daniel Ortega haya excarcelado a cientos de presos comunes en los últimos meses tomando en cuenta que muchos tienen antecedentes de violencia machista, y afirma que a raíz de eso la inseguridad en las calles se ha agravado, siendo las mujeres las principales víctimas. Para la activista esta acción de la dictadura solo obedece a una «despreocupación estatal» hacia la vida de las mujeres y recalca que este comportamiento no es desde ahora, sino desde el 2015 «que se desmanteló la Ley 779 y se relegó el femicidio únicamente a un crimen de origen privado».

«A pesar de que tenemos 57 femicidios en lo que va del año, para el Estado no son 57, porque el Estado solo considera femicidio cuando el que ejecuta el crimen es la pareja de la víctima, dejando por fuera todos estos femicidos que ocurren en niñas menores de edad. Las mujeres estamos viviendo una doble pandemia, el machismo -que no solo está amparado en un Estado que es machista, sino en una sociedad que es violenta- y el Covid-19. Ambas nos están arrebatando nuestras vidas», manifestó Mey Peyote.

Ante un estado de indefensión, en días pasados la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV-Nicaragua) habilitó una línea de emergencia para brindar asistencia psicológica y jurídica a niñas, adolescentes y mujeres de todo el país que son víctimas de violencia.

Gema Manzanares, del colectivo Enredadas por el Arte y la Tecnología, afirmó que si bien la campaña lleva un registro de los femicidios ocurridos desde el 2010, está enfocada en visibilizar los 39 femicidios que se han registrado en el país desde que inició la pandemia, en marzo de 2020, y recordó a las cinco niñas asesinadas en los últimos días, hechos registrados particularmente en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, una de ellas violada.

«Queremos llamar la atención a las personas a tomar acciones, asumir una responsabilidad en la prevención y mitigación de la violencia machista, que la rabia y la indignación que estamos viviendo en este momento se transformen en acciones y cambios reales, ya sean individuales o colectivos. Estamos cansadas que se piense que las problemáticas que afectan a las mujeres solo nos incumbe a las mujeres, porque este es un problema que nos afecta a todos y porque el machismo es un pilar de nuestra sociedad y nos está matando», concluyó Manzanares.