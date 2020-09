Como sucedió con monseñor Silvio Báez o con la rebelión de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelve a usar al gremio docente para recoger firmas y forzar la aprobación pública de la pena de cadena perpetua en Nicaragua. El maestro delegado de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) en cada centro escolar será el encargado de reunir dichas firmas, informaron profesores de colegios públicos que piden omitir su nombre por temor a represalias.

Las fuentes reportaron que la orientación es que este martes 22 de septiembre se recojan las firmas de todos los docentes y personas del área administrativa de los colegios públicos, y este miércoles 23 los responsables de áreas del Ministerio de Educación visitarían los centros educativos para obtener los formatos firmados.

Una docente que imparte clases en el turno nocturno de un colegio público de Granada dijo que desde este martes una estudiante que pertenece a la Juventud Sandinista (JS) les preguntó a varios maestros si firmarían la iniciativa. «Yo le dije que no y es un hecho que no lo haré, pero ojalá que los docentes que anoche no lo hicieron se mantengan firmes», expresó la docente.

Por su parte un profesor de un colegio del Distrito V de Managua manifestó que está al tanto de la situación, pero esperaría hasta en la tarde de hoy —labora en el turno vespertino— para conocer cuál es la orientación. «(En un principio) estaba de acuerdo, pero desde que escuché lo que estaban diciendo me di cuenta por dónde van y lo están haciendo político», compartió el maestro.

«Utiliza el miedo del maestro»

En octubre de 2018 los maestros fueron obligados a firmar una misiva para remover de sus funciones al entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez. La dictadura Ortega-Murillo, según lo dicho en ese momento, enviaría esa carta al Vaticano. Sin embargo, para Lesbia Rodríguez, miembro de la Unidad Sindical Magisterial (USM), este es un nuevo episodio de presión, manipulación y abuso del miedo que tienen los maestros ante cualquier represalia por parte del régimen.

«Este es un cuento de nunca acabar, que el Gobierno utiliza el miedo del maestro (…) dado que esto se ha repetido en diferentes situaciones ya el maestro sabe que el que no firme está contrariado al Gobierno, están utilizando a los secretarios políticos y seccionales de Anden para buscar las firmas», declaró Rodríguez.

El docente investigador Jairo Flores Morales, de Chontales, y quien colabora con la USM, señaló que maestros le han compartido que también está la orientación de animar a los padres de familia a firmar dicha solicitud. Además de que muchos docentes darán su firma sin estar convencidos para qué será ocupada.

«Hay maestros que se han puesto en contacto conmigo y me dicen ‘ya me comunicaron que tengo que solicitarles firma a los padres, saldré a la calle nuevamente y estoy enojada por eso’. Pero no tienen opción, ya sabe que si no lo hace puede ser suspendida de su puesto, que es el temor de todos ellos», dijo Flores Morales.

Sentimientos encontrados

De acuerdo con los docentes de colegios públicos, entre los colegas hay sentimientos encontrados de no saber qué hacer, debatiéndose en si firmar o no. Más que la necesidad, es el miedo a ser dañados por las bases orteguistas, coincidieron las fuentes.

«Tristemente esta es nuestra realidad, y los maestros por temor estoy segura la firmarán, según entiendo esto nos lo van a llevar hoy (martes). Hay que tener criterio propio y dignidad». «Yo no firmaré». «No todos pueden hacer eso, lastimosamente». «Lo que pasa es que yo solo leo lo que dicen los papeles que me dan, pero no firmo. No hay que caer en el juego de ellos», fueron parte de los mensajes que se intercambiaron entre un grupo de colegas.

Ante este panorama, una maestra de un colegio público de Bluefields llamó a sus colegas a mantenerse firmes y mostrar la ética profesional de no firmar, puesto que si no hacen esto, el régimen siempre mantendrá la manipulación con los docentes, aunque destacó que cada quien es libre de tomar la decisión que le conviene.

«Eso depende de la moral y el criterio de cada maestro si quiere firmar. Pero la verdad hay muchos maestros que lo están haciendo por necesidad, miedo y porque hay mucho chantaje», dijo la docente de Bluefields.