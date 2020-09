El primer cara a cara de Byron Bonilla ante Saprissa después de su salida

Byron Bonilla salió del Saprissa hace tres meses. El granadino no deseaba hacerlo, pero no estaba en sus manos continuar. «No comparto mi salida, pero lo que tenía no tenía un lugar», indicó el volante en una entrevista hace tres meses en Costa Rica.

Puede interesarte: Quiénes son los jugadores y por qué fallaron a la primera convocatoria de Juan Vita con la Azul y Blanco

El seleccionado, ahora en las filas del Cartaginés, visita esta noche (8:00 p.m.,) al Saprissa en el Ricardo Saprissa donde se definirá el liderato del grupo B de la Primera División costarricense. El club del granadino ocupa el primer el lugar (11 puntos) luego de seis jornadas y el equipo de Tibás lo escolta (10) con un partido pendiente.

La jornada será muy especial para Bonilla. El nicaragüense alcanzó en el Cartaginés la estabilidad que desea en el Saprissa. El seleccionado ha disputado de titular —juega una hora en promedio— los seis encuentros, su mejor racha desde que debutó a inicio de 2019, aunque todavía no marca o asiste.

Además lea: Escándalo en Italia: Denuncian a Luis Suárez de haber cometido fraude para obtener su pasaporte

Bonilla salió del Saprissa, tras brillar en la conquista del título en el Clausura 2020. El atacante no tuvo el rendimiento espero o confianza suficiente de Paté Centeno, sin embargo al final logró demostrar por qué lo contrataron. Por eso, hoy buscará hacer uno de sus mejores partidos porque Hernán Medford lo ha respaldo desde el primer día y desea retribuirlo en la cancha.