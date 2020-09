Milkar Pérez confiesa las claves que lo convirtieron en uno de los mejores 30 prospectos de Seattle

En el viejo estadio nacional de beisbol, la figura de Milkar Pérez, el leonés que según ProspectLive.com es uno de los 30 mejores prospectos de los Marineros de Seattle, sobresale entre los jugadores categoría sub-23 de los Indios del Bóer. Nadie que lo viera podría imaginar que apenas tiene 18 años. Eso sí, no hace falta observarlo mucho para quedarse con la impresión de que es un joven talento con mucho que ofrecer, mientras se abre camino en el competitivo mundo de las Ligas Menores.

Milkar firmó el 24 de julio del 2018 con los Marineros y en el 2019, en su primer año como Profesional en la Liga de Verano de República Dominicana, bateó para .274 gracias a 65 imparables en 237 turnos al bate. De sus incogibles 11 fueron dobles, dos triples y cuatro jonrones, anotó 38 carreras y empujó otras 44 en 64 desafíos. Estas cifras le valieron para que los expertos lo valoraran como uno de los mejores talentos de la organización.

“Las claves para estar en esa lista de los mejores prospectos es el trabajo duro y mantener la mirada en ser mejor cada día. Yo estoy consciente de que la única forma de llegar lejos es multiplicando esfuerzos para evolucionar a diario como pelotero”, cuenta Milkar con su hablar pausado.

Debilidades y fortalezas

En su afán por dar saltos de calidad cada amanecer, Milkar ha entendido que no se puede avanzar si no hay un análisis de las debilidades y fortalezas. “Creo que lo que necesito es velocidad en las piernas, porque hay muchos otros prospectos que corren rápido y se miran mejor a la hora de atrapar un rolling”, reconoce el jugador. “Cuando empecé con los Marineros ellos me dijeron que esa era una debilidad que debía superar y me mandaron a realizar trabajo extra en ese sentido. Gracias a duras jornadas he mejorado, no soy tan rápido como quisiera, pero estoy mejor que antes”, agrega el leonés.

Sobre su perfil como bateador, Milkar Pérez explica que hay una diferencia entre el perfil que él considera tener como bateador y el que la organización quiere. “Los Marineros me dijeron que debo darle fuerte a la pelota, porque ellos consideran que ese es mi perfil como bateador. Incluso me manifestaron estoy crudo en ese aspecto. Pero es que yo no me considero un bateador de poder, sino de contacto. Ellos quieren que yo empiece a chocar la pelota de tal forma que la haga viajar lejos, pero yo solo estoy buscando darle bien a la bola, porque uno falla bastante cuando lo que hace en un turno es buscar el jonrón”, comenta.

“Ellos me han dicho que tengo buena defensa y no me han mencionado que mi brazo sea malo. Yo siempre practico con don Wilfredo Blanco para mantener e incluso mejorar el nivel que he mostrado hasta hoy”, dice Milkar, luego de haberse adueñado de la titularidad en la tercera base durante su primera temporada en República Dominicana.

Lo mejor y lo más difícil

De acuerdo con el joven pelotero, quien el próximo 16 de octubre cumplirá 19 años, lo mejor que le ha pasado es que lo incluyeran en la lista de los 30 mejores prospectos de la organización. “Es un logro significativo en apenas el inicio de mi carrera”, comenta luego de entrenar en el viejo estadio nacional de beisbol, donde se está preparando para a finales de este mes viajar a Arizona y participar en una liga a la cual lo invitaron los Marineros.

Asimismo, Pérez cuenta que lo más difícil de su comienzo en el beisbol organizado ha sido “salir del país, estar lejos de la familia y de todo a lo que uno ya está acostumbrado. Además, la competencia a esos niveles es muy complicada, hay que exigirse al máximo”.

Milkar Pérez se ha propuesto dar el el salto a las Grandes Ligas en «aproximadamente cuatro años» y sueña con algún día ser como Adrián Beltré, el tercera base dominicano que jugó 21 temporadas en Grandes Ligas y entre otros logros ganó cinco Guantes de Oro.