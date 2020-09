Banco Mundial revela dramático aumento de la pobreza en Nicaragua por dos años de violencia sociopolítica

CONTENIDO EXCLUSIVO.

En dos años de convulsión política la pobreza aumentó: pasó de 9.5 por ciento en 2017 a 13.1 por ciento en 2019, lo que significa que más de 240 mil personas en Nicaragua pasaron a vivir con ingresos, cada uno, inferiores a 3.2 dólares al día, según la paridad del poder adquisitivo (PPP), que compara los niveles de pobreza entre países con base al poder adquisitivo que tienen las personas, señaló el Banco Mundial.

El economista Róger Arteaga no se extraña por el aumento de la pobreza en Nicaragua, ya que la economía no ha anda nada bien desde el 2018, cuando estalló la Rebelión Cívica, y fue reprimida por el Ejecutivo. La economía empezó a desacelerarse, luego cayó en recesión y está a punto de entrar a una depresión, indica. Por ende, lo normal que ocurre en estas coyunturas es que la capacidad de consumo del ciudadano se ve afectada, y por eso, se ven ese tipo de resultados. No obstante, estas mediciones no incluyen el 2020, un año extraordinario por la aparición de la Covid-19, y todas las implicaciones económicas que esta ha tenido en el planeta, sometiéndolo a una contracción generalizada.

Arteaga considera que el 2020 será peor, puesto que además de la pandemia como tal, la crisis sociopolítica del país sigue sin resolverse y el Gobierno no tiene un plan de rescate y más bien, sigue reprimiendo. En su perfil de país, el BM explica que es muy probable que la actual crisis política en Nicaragua haya detenido la reducción sostenida de la pobreza observada desde 2005.

La pobreza, definida como vivir con un ingreso por debajo de los 3.2 dólares por persona al día en la PPP de 2011, cayó del 27 al 9.5 por ciento entre 2005 y 2017, pero se esperaba que se elevara al 10.8 por ciento en 2018 y continuara aumentando en 2019, y así sucedió, llegando al 13.1 por ciento. Es decir, hubo un retroceso en cuanto a lo que se había avanzado.

“La pandemia de la Covid-19 (Coronavirus) sumada a la violencia de los últimos años, la pérdida de empleos y una caída en la confianza de los consumidores y de las empresas, más un declive en sectores como construcción, comercio y restaurantes han tenido un alto costo social y económico, amenazando los esfuerzos logrados en la reducción de la pobreza desde 2005”, señala el Banco Mundial en el perfil para Nicaragua actualizado el 8 de junio de este año.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) explica que la pobreza se relaciona con la reducción en el ingreso de las personas, lo que está sujeto a la tasa de desempleo abierto, aumento en el subempleo; es decir, que las personas pasan a estar desempleadas o tienen un trabajo con menor remuneración, y esto afecta el bienestar de la familia.

Algunas de las repercusiones que tiene es la migración, ya que la población busca cómo resolver las necesidades diarias, y la falta de oportunidades en los mercados laborales, también incide en el aumento del trabajo infantil, principalmente, en las zonas rurales, porque la familia se ve en la necesidad de poner a trabajar a los niños y niñas, entre otros aspectos, destacó un especialista de Funides.

El mismo BM expone que la tasa nacional de pobreza para 2016 en el país se situaba en 24.9 por ciento. Funides explica que la metodología que utiliza el Gobierno para medir el nivel de pobreza se basa en la capacidad de consumo que tiene la población con base a la canasta tradicional-alimento, salud, educación, vestimenta-.

En 2017 la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sugirió al Gobierno mejorar la metodología de medición de la pobreza, debido a que la de ese momento provocaba dudas sobre la situación real de la pobreza en el país, ya que las mediciones no tomaban en cuenta el bienestar de la población. De hecho, el mismo BM dijo en 2017 que el 60 por ciento de los nicaragüenses tenían al menos cuatro necesidades básicas insatisfechas, que es otra forma de medir este flagelo.

Arteaga explica que la estadística puede ser perversa porque hay personas que pueden tener 9 o 10 dólares por día, y otras, cincuenta centavos de dólar por día, pero al hacer la medición, se obtiene un promedio, que se utiliza como un indicador, pero la realidad de la población puede ser muy distinta.

Desde Funides, que tiene su propia metodología, también han hecho proyecciones sobre la pobreza, que no muestran, precisamente, señales alentadoras de mejora. En el informe de Coyuntura de agosto 2020, exponen que la tasa de pobreza general aumentará del 28.2 por ciento en 2019 a un rango de entre 32.2 y 36.9 por ciento en este año.

“Esto implicaría que entre 2.1 y 2.4 millones de personas vivirían con 1.76 dólares o menos al día al finalizar el año”, estima Funides. Las proyecciones están condicionadas por el aumento en la tasa de desempleo abierto y una fuerte contracción del Producto Interno Bruto, de entre 6.9 a 13.7 por ciento al cierre de 2020.

Líneas de pobreza

El BM explica que con la medida del PPA la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen tasas bajas de pobreza extrema. El nivel de desarrollo económico de la región por ende ha llevado al uso de líneas de pobreza regionales más altas y que mejor corresponden con el nivel de desarrollo económico. Las líneas de pobreza de los países de ingreso medio- como es el caso de Nicaragua- corresponden a 5.50 y 3.20 dólares por persona por día.

Pero más allá de esto, el Banco Mundial recuerda que “Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un desafío constante”. La situación puede resultar aún más dramática cuando se conozca el impacto de la pandemia en la vida económica de los nicaragüenses.

“Actualmente, se espera que la pandemia afecte negativamente a Nicaragua a través de la disminución de las entradas de remesas, la reducción del comercio, el turismo paralizado y el aumento de las primas de riesgo, parcialmente compensado por los precios más bajos del petróleo”, explica el organismo en su sitio web.

Aunque la línea discursiva del Frente Sandinista ha estado en defensa de los pobres, en la práctica muestra lo contrario, puesto que dejó al sol y al viento a más de 200 migrantes que querían entrar a su país, pero no traían la prueba de Covid-19, que es uno de los requisitos de ingreso. El Gobierno dejó que pasaran más de 15 días en la intemperie y gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales que lograron realizarse el examen y pasar la frontera de Peñas Blancas.

Según el último informe de Liquidación Presupuestaria de 2019, el régimen orteguista ejecutó en gasto para el combate de la pobreza 47,549.9 millones de córdobas, cuya calidad ese gasto ha sido fuertemente cuestionado por diversos especialistas en gasto público.

