Esta es la razón por la que Arturo Peniche se separa de su esposa tras 38 años de matrimonio

El actor de telenovelas, Arturo Peniche, sorprendió a sus seguidores al confesar que la pandemia acabó con sus amores. Dijo al programa «En casa de Mara», que el Covid-19 le dejó pérdidas familiares, angustias, lágrimas, desvelos porque no podía dormir y terminó por resquebrajar su relación de 38 años con su esposa Gabriela Ortiz porque sentía que “estorbaba”.

Lea también: Grabado y sin público, Miss Venezuela 2020 cambia de formato por la pandemia

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras…. ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, confesó el actor.



Dice que le “duele madre no ser correspondido”

Peniche reconoció que sigue amando a su esposa pero que le “duele madre no ser correspondido”, pero que como hombre de palabra tomó la determinación y le dijo “bye” a su esposa, pero que no se divorciará porque no quiere más fracasos en su vida.

Lea además: Consuelo Duval y Omar Chaparro dan positivos al Covid-19. “Nunca había sentido tanto miedo en mi vida”, reveló Duval

Al explicar la separación tras 38 años de matrimonio y su actual situación, el actor dijo que no la ha vuelto a ver Gabriela desde hace un mes. Asimismo aconsejó a sus hijos Brandon y Khiabet Peniche que se mantuvieran neutrales.

Recordó que además de sus familiares (9 de ellos con Covid-19), también se enfermaron su suegra, hijos, esposa y cuñados, pero que estuvo al tanto de su situación de salud, pero a través de “un cristal, encapsulado” como tenía que ser porque tenía que cuidarse también y le gusta la vida.

Peniche ha participado en más de 50 telenovelas, así como en cine y teatro. Él fue el galán de Thalía en María Mercedes.

Anuncia nuevas sorpresas

Recientemente compartió un video donde anunció que en su programa «El Show de Arturo Peniche» ofrecerá más detalles de lo que está pasando con su matrimonio.

Y escribió: Amigos, este viernes tendremos nuevas sorpresas musicales, será un programa de cantautores de la nueva generación… además hablaré sobre los dimes y diretes que están hablando de mí… ¡No se lo pierdan!».