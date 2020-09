«Estamos esperando justicia». Se cumplen dos años del asesinato de Matt Romero

Hoy se cumplen dos años sin Matt Romero, el adolescente asesinado en la última marcha opositora contra la dictadura Ortega-Murillo. Estos 24 meses han servido a la familia del joven para encontrar un poco de paz, resignación y agrandar su fe en Dios.

El pasado 23 de septiembre de 2018, cinco meses después del estallido social en contra del régimen, Romero fue asesinado a manos de un simpatizante de la dictadura que disparó a matar a los participantes de la marcha opositora. En ese momento los denominados autoconvocados exigían la libertad de los presos políticos y la salida del régimen.

«Ha sido un golpe muy duro la muerte de Matt. Uno no se acostumbra a que él ya no está en la casa, pero yo sé que vamos a tener justicia más adelante, esperamos que esto no quede impune para nada», aseguró Dilcia Romero Largaespada, de 42 años, tía de Matt.

Puede Interesarle: 10 días de represión, asedio y persecución por la dictadura

El hecho

Al recordar el hecho, un manto de tristeza empieza a cubrir el rostro de Dilcia, sus ojos parecen resistirse al llanto y la voz se deja ganar por las constantes pausas. Y no es para menos. Matt fue uno de los 29 menores de edad que murieron entre el 19 de abril y el 30 de septiembre del 2018, víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales, según las estadísticas de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni). En general, sería la víctima mortal número 325 en la rebelión cívica, el saldo documentado hasta ese mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese momento.

Lea También: Si Ortega y Maduro son la misma cosa, por qué la ONU solo encontró crímenes de lesa humanidad en Venezuela

«Es triste porque hay muchos jóvenes que quedaron sin vida, las familias quedaron destruidas completamente. Entonces estamos esperando justicia terrenal y más la justicia divina», dijo la tía del adolescente.

Matt ya había participado de otras marchas en meses anteriores, pero ese fatídico día, cargando una mochila que contenía una botella con agua, 10 córdobas y una bandera azul y blanco decidió sumarse a la marcha denominada «Somos la voz de los presos políticos”, pero cerca de las 11:00 de la mañana encapuchados, a bordo de motos, dispararon contra los manifestantes.

Las balas hirieron a siete personas y cegaron la vida del adolescente. Manando sangre del pecho, fue auxiliado por algunos manifestantes y un joven, solo conocido como «El Colochos» lo trasladó en una moto hacia la delegación de bomberos del mercado Iván Montenegro, de donde luego fue llevado al Hospital Alemán Nicaragüense.

El epicrisis entregado a la familia en el centro hospitalario precisa que Matt falleció al recibir un disparo de arma de fuego desde una distancia corta. El ataque a esta marcha causó heridas de bala a otras siete personas, entre estas tres periodistas: Winston Potosme, productor del programa televisivo Café con Voz; Inti Ocón, de la agencia francesa de prensa (AFP) y Oswaldo Rivas, de la agencia de noticias Reuters.

Vida difícil

La tía de Matt asegura que él deseaba ser arquitecto. Cursaba el cuarto año de secundaria cuando lo mataron y truncaron sus sueños. Antes de nacer su vida ya iba a ser un poco difícil, ya que fue abandonado por su padre biológico desde que estaba en gestación y después nunca lo conoció.

«Yo como tía de Matt, que yo lo crié a él. Al que se puede llamar culpable por su muerte es al Gobierno porque ellos han destruido a la juventud, han matado, han asesinado, han metido a la Policía a delincuentes que no tienen escrúpulos», criticó Dilcia.

Puede interesarle: Los crímenes de odio contra niños y adolescentes en tiempos de Daniel Ortega

A pesar del daño que recibió esta familia, la PO continúa asediándola. Este lunes 21 de septiembre una patrulla se presentó a la vivienda. «Vino una patrulla por la mañana. Estuvieron un buen rato, luego se fueron y regresaron por la noche, según ellos como acoso, pero ya uno no les para ni mente, más bien ellos son los enfermos. Ellos están esperando que nosotros demos una reacción para tener una excusa y meternos presos, imagino», dijo la tía de Matt.

Verónica Martínez, de 34 años y tía política de Matt, recuerda a un sobrino con mucha energía y ganas de vivir. «Recuerdo que si había que hacer un mandado él se ofrecía, si había que cortar naranjas agrias él lo hacía. Siempre fue un chavalo muy alegre y sinceramente hace falta la alegría de él, su risa, su presencia. Él era bien activo en los deportes y tenía conciencia social, pero esa pérdida ya la tuvimos y él ya no vuelve», recordó.

Puede Interesarle: Siguen denuncias de golpizas contra presos políticos en la cárcel «La Modelo»

Prohibieron marchas

La Policía Orteguista dijo que la muerte de Matt se produjo “en un fuego cruzado entre manifestantes”, pero no presentó ninguna prueba de estos señalamientos. Cinco días después de la marcha en que asesinaron a Matt, la PO declaró ilegales las manifestaciones y amenazó a las personas que convocaran a protestar contra el gobierno.

Los familiares de Matt Romero optaron por no presentar ninguna queja en el poder judicial y la Policía por el asesinato del adolescente. Sí presentaron una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH.

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, dijo que el caso del asesinato de Matt está en el Ministerio Público, pero que, como en todos los casos, no han obtenido respuestas. Ninguna de las víctimas por las protestas antigubernamentales ha recibido justicia, mientras la dictadura se empeña en perseguir, asediar, secuestrar, torturar, amenazar y judicializar a quienes se atreven a alzar su voz en contra de las injusticias y abusos del régimen.