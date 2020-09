Kitty Monterrey: «Veo una serie de solicitudes y exigencias ¿y cómo las van a cumplir? Están engañando a la población»

CONTENIDO EXCLUSIVO.

La presidenta del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, manifestó este miércoles que la propuesta de reformas electorales del Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE) es «una carta al Niño Dios» y no un objetivo alcanzable, lo que le hace pensar que es un intento disfrazado de buscar una negociación con el régimen de Daniel Ortega.

Este martes, el GPRE presentó la iniciativa Consenso Nacional sobre las Reformas Electorales, firmada por las siete organizaciones opositoras que integran la Coalición Nacional. Desde junio pasado, Ciudadanos por la Libertad se separó de ese proceso de consenso, que contó con la mediación del GPRE.

Este martes que se presentó la propuesta de reforma consensuada, los miembros del GPRE renovaron su llamado a CxL a integrarse nuevamente, pero este partido mantiene su posición de distanciarse. Estas son las razones que expresó Monterrey para rechazar el llamado del GPRE:

GPRE no fue neutral

Monterrey considera que algunas de las personas que están dentro del GPRE se dejaron llevar por su afinidad con las organizaciones que integran la Coalición Nacional, lo que les hace perder neutralidad, según ella.

«En vez de defender con objetividad lo que necesita el votante, creo que se alinearon sobre las posiciones de los grupos que están dentro de la Coalición y ese fue el gran error. (…) Aquí nos tenemos que enfocar en lo que necesitamos para que no se roben el voto, no para conveniencia de nadie y eso es lo que debió haber sido el esfuerzo de un grupo que era facilitador de un consenso. Es una lástima, porque se perdió la oportunidad», dijo la presidenta de CxL.

«Nosotros creemos que con una dictadura no se negocia».

La presidenta de Ciudadanos por la Libertad señaló que no se puede negociar con una dictadura, pero desde su parecer eso es lo que busca la propuesta del GPRE, por las altas exigencias que establece.

«Nosotros estamos de acuerdo con la mayoría de las propuestas, pero hay tiempos para cada propuesta. Hay un tiempo para hacer una reforma urgente, que es la reforma para que no se roben el voto, y después vendrá un momento —ya en el poder habiendo derrotado a Ortega—, para hacer de este Consejo Supremo Electoral lo que realmente necesitamos todos los nicaragüenses. No podés hacer una lista como una ‘carta al Niño Dios’, que sabemos que no se va a dar, porque eso sería como estar pidiendo 20 o 30 cosas para ver si podemos negociar y quedar en la mitad o en lo mejor que podamos conseguir (la propuesta contiene 16 puntos). Aquí no se trata de negociar. Nosotros no hemos pensado nunca en irnos a sentar con el régimen a negociar nada. Los organismos internacionales, sobre todo la OEA, está clarísima de lo que se necesita (…), no necesitan que nosotros les digamos cuáles son las reformas necesarias para que no se roben el voto. Este era un intento de poder presentar simple y sencillamente una posición unificada y ese esfuerzo no lo hicieron y eso es lo lamentable», explicó.

CxL le da un gran peso a la participación de los organismos internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Naciones Unidas (ONU), Centro Carter y organismos nacionales como Ética y Transparencia, en el proceso de presionar al régimen para lograr elecciones con credibilidad, libres y justas.

La propuesta de CxL es apoyarse en el Memorándum de Entendimiento que firmó el régimen de Ortega con la Secretaría de la OEA el 28 de febrero de 2017, en el que se acordó nombrar un equipo para acompañar a Nicaragua en el fortalecimiento institucional.

«Están engañando a la población»

Monterrey fue categórica al afirmar que su partido no participará en una farsa electoral, pero duda que las organizaciones que firmaron la propuesta del GPRE se nieguen a participar, aunque no haya condiciones.

«Cuando uno exige tiene que estar claro de qué es lo que espera y qué es lo que va a hacer si no le dan lo que está exigiendo. Nosotros, por ejemplo, hemos sido claros: nosotros no nos vamos a prestar a una farsa electoral, pero yo no veo esa posición allí. Yo veo una serie de solicitudes y exigencias ¿y cómo las van a cumplir? ¿Cómo van a evitar que Daniel Ortega se lance para una reelección? (…) Están engañando a la población, están creando una expectativas que no se va a dar y eso lo que puede provocar es una abstención enorme a la hora de ir a las elecciones. Aquí se trata de encontrar realmente eso indispensable, que no se roben el voto, que la gente se sienta con esa confianza de salir a votar, para que la salida que necesitamos a esta crisis sea la vía pacífica, que son las elecciones y no otra guerra civil», dijo Monterrey.

Acusa de demagogia y populismo

La presidenta de CxL calificó los planteamientos de la propuesta como demagógicos, por considerar que no son objetivos alcanzables en una dictadura que poco va a ceder.

Monterrey aseguró que su partido externó todas sus inquietudes mientras estuvieron dentro del proceso de consenso, pero aseguró que «pudo más la influencia de los grupos relacionados con la Coalición Nacional, que la independencia de los criterios objetivos».

«Nos dimos por vencido. Aquí realmente se trató de satisfacer lo que cada organización quiere y están poniendo eso en un lenguaje populista. Ya es una demagogia igual a la del régimen. O sea, ¿por qué tratar de engañar a la gente? O es ignorancia o es engaño. Aquí se tiene que hablar con la verdad, con lo que realmente es posible y eso no es posible. Todos quisiéramos tener un CSE maravilloso, perfecto, las elecciones más limpias posible, que Daniel Ortega empacara su ropa y se fuera. Eso sería fantástico para todos, pero aterricemos a la realidad, no va a suceder. Entonces, lo que teníamos que buscar es ese común denominador», aseveró la opositora.

Ve posibilidades de unidad dentro de la Alianza, no la Coalición

Monterrey nunca ha ocultado su simpatía por la Alianza Cívica y además reconoce a esta organización como espacio “legítimo” para fortalecer la unidad, pero manifestó que todavía no es tiempo de alianzas electorales, porque ni siquiera se tiene seguridad de que habrá verdaderas elecciones en 2021. De lo que sí está segura Monterrey es que la unidad opositora no será en la Coalición Nacional.

«Nosotros creemos de que el momento de los partidos políticos en cuanto a una alianza electoral se tendrá que dar, pero ahora no es ese momento. Va a llegar el momento en que obviamente nos vamos a tener que sentar con esos sectores o ellos con nosotros, para poder integrar esa gran alianza. Esperamos que sea dentro de la Alianza. Nosotros nunca hemos pretendido que vengan aquí a Ciudadanos por la Libertad. Aquí todos vamos a tener que ser parte de esa gran unidad, pero si me preguntás que si la veo en la Coalición Nacional, no la veo», enfatizó la presidenta de CxL.