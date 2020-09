Johnson & Johnson comienza última fase de ensayos clínicos de su vacuna contra COVID-19

Johnson & Johnson se convirtió este miércoles (23.09.2020) en el cuarto grupo farmacéutico en comenzar la fase 3 de ensayos clínicos de su vacuna experimental contra COVID-19 en Estados Unidos.

Vacuna de una sola dosis

Si los resultados son positivos, la compañía espera poder presentar una solicitud de autorización de emergencia ante la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) «a principios de 2021», según un comunicado.

En el ensayo de Johnson & Johnson participarán 60.000 voluntarios de tres continentes a los que se les suministrará una sola dosis, a diferencia de otras que requieren dos.

En julio, la empresa de biotecnología Moderna fue la primera en Estados Unidos en comenzar la fase 3, que consiste en medir la eficacia del producto a gran escala en miles de voluntarios. Le siguieron Pfizer y su socio BioNTech, y luego llegó AstraZeneca.

Anthony Fauci, director del Institutos Nacionales de Salud, aseguró en un comunicado que es un hecho «sin precedentes» que cuatro vacunas experimentales estén en una fase tan avanzada, solo ocho meses después de haberse identificado el nuevo coronavirus.

Big news. Numerous great companies are seeing fantastic results. @FDA must move quickly! https://t.co/2pDrmRPOxc

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020