Indios de Cleveland sobreviven en medio de una temporada difícil

Cuando el artillero dominicano José Ramírez le puso más velocidad con su bate a un envío de 98 millas que soltó el relevista José Ruiz de los Medias Blancas y lo metió entre los asientos vacíos del jardín derecho en Cleveland, los Indios celebraron como su hubiesen ganado la Serie Mundial.

Solo habían ganado su pase a la postemporada, pero el triunfo les supo a gloria. Quizá porque han saltado de una pesadilla otra dentro de una temporada en la que parecía condenados a los últimos puestos, pero están clasificados por cuarta vez en cinco años, en una llamativa consistencia.

Cuando los entrenamientos primaverales se pusieron en acción en marzo pasado, la súper rotación de Cleveland, ya no estaba: Corey Kluber había sido enviado a Texas en el 2019, Trevor Bauer a los Rojos y la salud de Carlos Carrasco era una duda tras ser diagnosticado con leucemia.

Y cuando al fin la campaña inició en julio, retrasada por el Covid-19, el coach de banco, Brand Mills, decidió no participar, lo mismo que el coach de bateo, Ty Van Burkleo, mientras Terry Francona, el mánager, se enfermaba y solo podía dirigir en 15 partidos, antes de ir a descansar.

Para remate el equipo se trabó, llegando a perder hasta ocho partidos seguidos en un momento. Y no fueron noticia por sus éxitos, sino porque dos de sus miembros, los lanzadores Mike Clevinger y Zach Plesac, rompieron las reglas del Covid-19 y se les aplicó una suspensión temporal.

No obstante, el equipo batalló y trató de dar pelea, sobre todo cuando lanzaba Shane Bieber, el lanzador sensación este año en las Grandes Ligas, pero los Medias Blancas y Minnesota han lucido mejor en la División Central de la Liga Americana, donde está ubicada la tribu.

Sin embargo, ahora están adentro, gracias en gran parte a la recuperación violenta de Ramírez, quien batea .444 en los últimos once partidos, con ocho jonrones y 18 impulsadas y Bieber, el lanzador de la triple corona, seguro ganador del Cy Young y candidato a Más Valioso.

También ha sido valiosa la constancia del dominicano Franmil Reyes (.282, 8HR y 29 CI) y la leve recuperación de Francisco Lindor (.268), mientras sobreviven al bajón de Carlos Santana (.189) Robert Pérez (.149) y Tyler Naquin (.230), entre otros bateadores que se vinieron a pique.

Además de Bieber (8-1 y 1.74 con 112 ponches), Plesac ha hecho gran trabajo (4-2 y 1.85), igual Carrasco, Triston McKenzie y Aaron Civale, mientras Brad Hands lidera un bullpen que sido consistente largo rato, aunque tampoco ha sido infalible.

No ha sido fácil el camino para este equipo, que no tiene un título de Serie Mundial desde hace 72 años (1948) y aunque ahora no entran a los playoffs entre los favoritos, lo cierto es que han probado que tienen con qué pelear a través de una carrera más empinada ahora.

Quizá eso explique tanta alegría al clasificar. Ciertamente, estos Indios se repusieron a múltiples inconvenientes y están ahí listos para continuar en la lucha.

