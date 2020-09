¿Se puede viajar vía terrestre al resto de países de Centroamérica? Esto es lo que debés saber

A medida que se acerca la temporada alta de movilización de pasajeros en la región y ante la falta de señal de normalización de las fronteras, la Cámara de Transporte Terrestre Turístico de Pasajeros (CATTTPA) pidió al secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo que propicie la creación de un canal de comunicación con los gobiernos del istmo para preparar las condiciones para reabrir fronteras y apoyar en la reactivación del turismo. Es decir, aún no es posible viajar por tierra.

“Hemos sentido que en el ámbito regional aún no hemos construido los esfuerzos necesarios para que este impacto que es global, puede iniciar un proceso de recuperación económica y por ende apertura de fronteras, respetando las medidas sanitarias y de bioseguridad que este desafío requiere”, se lee en una carta que esta cámara envió a Cerezo esta semana.

Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), confirmó que existe una fuerte preocupación por la falta de acción en la apertura de los pasos fronterizos en Centroamérica, lo que restringe la posibilidad de recuperación del sector turístico, sobre todo el local, al recordar que ocho de cada diez viajeros que llegan al país son centroamericanos.

CATTTPA, que forma parte de Conimipyme, está conformada por las empresas de transporte regional que mueven a una gran mayoría de los pasajeros centroamericanos, que conectan desde México hasta Costa Rica. Entre estas figuran Ticabus, Platinum, Transnica, Nicabus, entre otros.

“El problema es que en la región más del 70 por ciento del turismo intrarregional es centroamericano. En Nicaragua casi ocho de cada diez turistas que recibimos son de la región, con énfasis de algunos países como Costa Rica, El Salvador, Honduras y algunos que vienen de Honduras”, afirmó Torres.

Las empresas de transporte terrestre han estado hablando con los países del istmo para que se abran las fronteras y que están dispuestas a adoptar el protocolo de bioseguridad que los gobiernos quieran, pero que se den ya pasos para que la gente pueda movilizarse en este transporte, que suele ser más asequible que el aéreo.

Solo una frontera está abierta

Hasta ahora la gran mayoría de países de la región mantienen cerradas las fronteras terrestres. El 18 de septiembre, Guatemala anunció que reabría su frontera terrestre junto con la aéra y que los viajeros debían cumplir un protocolo de bioseguridad ya establecido, que incluía presentar una prueba PCR negativa de covid-19 con no más de 72 horas desde su realización.

Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), explicó en los pasos terrestres de Guatemala con México, Honduras, Belice y El Salvador, los extranjeros deben entregar la prueba de estar libres del virus, mientras que los guatemaltecos tendrán que pasar un control de temperatura y ser registrados para darles un seguimiento posterior por parte del Ministerio de Salud, según publicó AFP la semana pasada.

En el caso de El Salvador, el 25 de agosto se había informado que a partir del 19 de septiembre se iba a permitir el ingreso de personas por las fronteras terrestres y para ello estaban trabajando con los gobiernos de Guatemala y Honduras, sin embargo, aunque se abrió el aeropuerto internacional, se desconoce si finalmente estos pasos por tierra están abiertos. Eso, sí El Salvado está sumergido en una disputa legal entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia debido a la exigencia de prueba negativa de Covid-19 a los salvadoreños y los que tienen residencia permanente, lo cual es considerado ilegal por la justicia de ese país.

Honduras y Costa Rica no han informado hasta ahora cuándo planean abrir sus fronteras. En el caso de Nicaragua, estas nunca han cerrado oficialmente, pero el cese de las fronteras de los vecinos del norte y sur provoca que los pasos locales en la práctica estén sin operación para el caso de transporte de pasajero terrestre.

Sin transporte terrestre, no hay recuperación

De hecho, Torres reconoce que para que se pueda reactivar el transporte terrestre de pasajero regional se requiere que todos abran sus fronteras. “El costo del transporte aéreo regional es costosísimo, o sea moverse en Centroamérica intrarregional son 500 dólares, entonces por eso la gente ha preferido pagar entre 60 y 70 dólares que vale un boleto de estas empresas terrestres”, afirmó.

Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo, en el 2018- el año más actualizado- de 1.25 millones de viajeros internacionales que llegaron al país, 866,734 ingresaron vía terrestre, principalmente por Peñas Blancas. Esto refleja el peso que tiene la movilización de pasajeros en el transporte por tierra.

“Estamos teniendo problema para reactivar la industria, estamos prácticamente dependiendo del turismo nacional. El turismo regional estoy claro que lo íbamos a empezar a reactivar hasta el próximo año, pero si hasta el próximo año empezamos a abrir las fronteras terrestres de pasajeros, nos vamos a complicar y no podemos seguir sin conectividad terrestre de pasajeros”, afirmó Torres.

Si el transporte terrestre no se reactiva, “el turismo intrarregional no se va a dinamizar. Y dicho esto, eso va a traer consecuencias económicas más grandes en el 2020. Si lo abrimos, podemos cerrar con un seis por ciento negativo en la caída del turismo, pero si no la caída va a ser dramática de Nicaragua, igual le pasa a El Salvador y Costa Rica, que andan por ahí”, insistió.

El problema es que el riesgo pandémico no ha pasado. Hasta el 24 de septiembre, Centroamérica registró 480,751 casos confirmados, de los cuales 11,534 habían perdido la vida y otros 322,221 superaron el ataque del virus. República Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras entre los más afectados por la pandemia.

Pero Torres asegura que todas tienen listas protocolos de bioseguridad para evitar brotes en los autobuses, que por cierto, asegura que las empresas los deben y son deudas que superan el millón de dólares.

