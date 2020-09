Cantante nicaragüense representa al país en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este 2020

«Lo Mejor de Mí» es el nombre de la canción con la que la nicaragüense, Ana Rodríguez, está participando en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este 2020, en Uruguay. El tema ha sido seleccionado para representar a Nicaragua en la novena edición de este evento que se celebrará en noviembre, de manera presencial.

«Es una canción de amor que invita a tomar conciencia de la importancia de dar lo mejor de uno mismo en cada situación que se nos presente a lo largo de nuestras vidas. Solo existe este momento para decidir dar lo mejor de nosotros mismos», expresó Rodríguez, autora e intérprete del tema.

Cuenta que vio una publicación en Instagram, del CEM Nicaragua (Centro de Estudios Musicales) y decidio enviar su video y ver qué pasaba. «La verdad no me esperaba ser seleccionada pues había estado bastante apagada en la escena musical e incluso había pensado dejar el proyecto. Recuerdo que me dije a mi misma que si quedaba seleccionada iba a tomarlo como una señal para continuar con mi proyecto musical».



Fuera del país

Rodríguez actualmente vive en Georgia, Estados Unidos, desde el 2018. «Salí del país con mi hermana el 17 de abril por un viaje de trabajo y ya no regresamos».

Expresa que la crisis de Nicaragua y tener que empezar a vivir en otro país, de la noche a la mañana, fue un gran golpe que le dejó con mucha tristeza y un bloqueo musical por varios meses. «Estuve dibujando y escribiendo textos mientras tanto, pero es hasta septiembre del 2018 que pude volver a escribir una canción. Es la primera que publiqué como solista, “Nicaragua libre”, y es un mensaje de amor y esperanza para mi bello país. Gracias a Dios he estado llena de bendiciones aún dentro de las circunstancias y he podido trabajar y compartir con mi familia estando acá», relata.

Desde entonces no ha dejado de escribir y producir varios temas, los cuales espera poder compartir con el público muy pronto.



Sobre el festival, dice, que se presentan varios países en Punta del Este ante un jurado calificador que elige: intérprete más popular, canción ganadora y mejor videoclip. «La idea del festival, más que un concurso, es para darse a conocer y crear conexiones entre países. Se harán actividades previas al concurso para que podamos conocernos y compartir».

Rodríguez, por ahora, ha estado trabajando y preparándose para este certamen y próximamente se anunciará más información sobre las dinámicas del concurso en esta edición. «Tengo entendido que se hará una dinámica en la cual el público puede votar por su canción preferida pero todavía no ha iniciado», expresa.

La fecha tentativa para la realización es del 15 al 25 de noviembre, pero añade que aún no han recibido confirmación debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

Para conocer más sobre el festival puede visitar su sitio: festivaldelacancion.com.uy . Y para escuchar la música de Ana su cuenta en Spotity.