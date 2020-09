María Celeste Arrarás anuncia el gran estreno de “Space” y el debut de su hijo Adrian Vadim

La ex presentadora de Telemundo María Celeste Arrarás, anuncia para este viernes 25 de septiembre, el gran estreno de “Space” el primer sencillo musical de su hijo Adrian Vadim; asimismo invitó a sus seguidores a disfrutar el adelanto de tres de sus temas: “Sunrise,Blue Eyes”, “Just Who I Am” y “Space”, y descargados con una preorden.

Asimismo, María Celeste, quien se ha convertido en la manager de su hijo comparte en su cuenta de Instagram información sobre el evento, el joven músico y las historias de sus canciones.

“Este viernes es el gran estreno de SPACE, el primer sencillo de @adrianvadim y desde ya Uds. pueden disfrutar de un adelanto con solo ir a mi story y hacer swipe up o también tienen acceso apretando el enlace en mi bio/profile aquí en mi cuenta de Instagram”, escribió en su Instagram María Celeste.

El lanzamiento del primer EP de Valdim, saldrá el 25 de septiembre con tres canciones. El músico cuenta que sus letras hablan de sus experiencias personales; y que las trabajó con el productor Joel Someillan. “Encontré mi voz y una nueva forma de expresarme ante el mundo. Espero que lo disfrutes”, escribió Vadim en la cuenta.

El joven artista al hablar sobre su identidad recordó que fue adoptado en Rusia, por María Celeste, y que Estados Unidos se convirtió en su hogar.

“Crecí con muchas preguntas sobre mi pasado, presente y futuro y encontré las respuestas en la música. Me ayudó a descubrir «Sólo quién soy». Además, en este proyecto, también exploro el doloroso proceso de tener que aceptar cuando alguien de quien te has enamorado de repente te pide ´Espacio´ y no te queda otra opción que dejarlo ir”, revela, lo que parte se reflejan en sus canciones.

El debut musical de Valdim, además de contar con el abrazo de su madre, ha sido reconocido por celebridades de la canción latina como Gloria Estefan. En un comentario que posteó en la cuenta de Maria Celeste, le dice que ya compró sus canciones y que las compartiré el viernes. “Están realmente linda las canciones y a @adrianvaldim se le nota el amor por la música y su talento”, publicó.

Otro que le envió su respaldo fue el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, intérprete de la «Despacito». Por medio de un video corto le dice que está loco por escuchar su música y le desea buena vibra, muchas ganas y suerte, que le irá bien.

El cantante colombiano Carlos Vives, también compartió un video donde le desea éxitos y le dice que lo quiere mucho y espera verlo pronto en el escenario; por su lado Valdin le contestó que “es un honor contar con tu apoyo”.

«Que bello acompañarte en este nuevo camino querido hijo @adrianvadim»

, es otro de los post afectivos de María Celeste Arrarás, en la cual le demuestra su amor de madre y manager en el lanzamiento del primer sencillo «Space», de Adrián Vadim.