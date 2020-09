¿Policía y Ejército usan las mismas pruebas para incriminar a opositores? Una mochila es la clave de la denuncia

Desde que la Policía Orteguista (PO) emprendió la cacería en contra de opositores a la dictadura, en 2018, decenas fueron secuestrados o detenidos ilegalmente, pero según presos políticos y sus defensores les llama la atención que el Ejército y la Policía habrían usado la misma mochila en algunos casos para incriminarlos.

Entre las últimas detenciones que ha implicado someter a un proceso judicial a los presos políticos están la de Hader Humberto González Zeledón y Cristian David Meneses Machado, dos opositores excarcelados que se habían refugiado en Costa Rica y que fueron detenidos por el Ejército en la frontera con ese país.

El Ejército facilitó a la Policía fotos de la captura de Hader y Cristian y en estas se puede observar a los detenidos y una mochila color verde, estilo militar. Posteriormente, la Policía dijo que estos transportaban 10 kilos de cocaína, dos fusiles AK con la serie borrada y que pertenecían a una banda delincuencial denominada Los Topos, pero no precisaron en qué momento realizaron la inspección e investigación en el lugar de la captura.

Ahora, el pasado 16 de septiembre la PO presentó al ahora reo político William Caldera Navarrete y al exreo político Danny García González y los señaló de tener artículos explosivos, con los que supuestamente pretendían atentar contra la Alcaldía de Masaya y el monumento Héroes y Mártires. En la acusación el Ministerio Público los acusa por los delitos de narcotráfico, portación ilegal de armas y fabricación de explosivos.

¿Misma mochila?

El común denominador de estos casos es que los delitos señalados por la Fiscalía a los acusados son similares y en ambos aparece la mochila, color verde, estilo militar. «A mí me argumentó Danny que a él le pusieron esa mochila, que es la misma que le pusieron a Hader y a Cristian (reos políticos capturados por el Ejército en la frontera con Costa Rica) en otra causa diferente y que es la mochila con drogas que están utilizando para todos los detenidos opositores», dijo Yonarqui Martínez, abogada de Danny.

Ruth Matute, esposa de Danny, asegura que a su esposo no le ocuparon ninguna mochila cuando lo detuvieron. «A él le están inventando esas pruebas porque aquí en la casa la Policía no encontró nada, revisaron todo y no hallaron nada. Luego salen diciendo que él andaba explosivos que parecen dinamita y nosotros no sabemos hacer eso, lo único que se llevó mi esposo fueron unas chinelas viejas», aseveró.

Liliex Póveda Fuentes, de 33 años y esposa de William, dijo que a su esposo no le ocuparon ni mochila ni drogas, ni armas ni explosivos. «Aquí ellos buscaron en todos los rincones y no encontraron nada. Al contrario, se nos robaron una moto que él tiene, tres vasos de pega que usa para hacer zapatos y tres celulares que no nos han regresado, por eso ni pudimos grabar cuando lo detuvieron», se quejó.

Ejército y Policía callan

La PO no otorga entrevistas a los periodistas de medios de comunicación independientes por orientaciones de la dictadura, a la que sirve fielmente. El Ejército ha intentado mantener su independencia e institucionalidad facilitando información a todos, sin exclusión, pero al ser consultado sobre este tema prefirió callar. «Sobre ese tema no vamos a hablar», se limitó a decir al coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, cuando se le consultó.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que cuando iniciaron los procesos judiciales en contra de los presos políticos, estos eran señalados por la Policía y la Fiscalía de terroristas y de entorpecer los servicios públicos, pero ese «modus operandi» ya cambió.

«Nosotros los de CPDH los desenmascaramos a través de nuestras defensas y dejamos claro de que no era así. Ahora para tratar de engañar a la ciudadanía están acusándolos (a los presos políticos) de otros tipos de delitos para tratar de enmascararlos como si fueran delincuentes comunes. Los acusan de delitos tan detestables como la narcoactividad, en algunos casos hasta de delitos sexuales, entonces esta es una nueva forma de mentirle al pueblo que usa la Policía y la Fiscalía», cuestionó Cuevas.