Denuncian tortura física y psicológica contra el joven preso político John Cerna

Por no dejarse doblegar, mantener sus convicciones sociales y políticas y no dejarse quebrantar la moral ante los custodios que tiene la dictadura en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», el joven universitario y preso político, John Christopher Cerna Zúniga, está siendo torturado y fue llevado a una celda de máxima seguridad, denunciaron sus familiares y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Sarahí Cerna, hermana de John, dijo que su su pariente estaba en las celdas de los reos comunes, pero este 16 de septiembre fue llevado a la galería 300 de máxima seguridad solo por gritar ¡»Viva Nicaragua libre»!.

«Cuando a él lo sacan a tomar el sol con los reos comunes no niega que es un reo político. Al contrario, se los echa en cara a los guardias de La Modelo. Entonces ellos ese día lo golpearon cuando lo trasladaron de celda y lo volvieron a golpear cuando iban pasando por un lugar que mi hermano dice que le llaman el túnel», denunció Sarahí.

No permiten que sus familiares lo vean

Cerna, conocido como «El Tigrillo», fue detenido por la Policía Orteguista el pasado 28 de febrero y fue acusado por el Ministerio Público por le supuesto delito de tráfico de estupefacientes.

En mayo pasado Cerna Zúniga fue condenado a 12 años de cárcel por supuestamente vender droga, aunque esto no fue probado en el juicio. La juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, también ordenó 600 días multa, que equivalen a 37 mil 434 córdoba que deberán depositar en una cuenta bancaria del gobierno. De cumplirse la condena, esta finalizará el 1 de marzo del 2032.

«Ayer (este miércoles), estando en la celda de máxima seguridad. Le pusieron las esposas en las manos. También lo esposaron de los pies y no dejaron que mi mamá pudiera verlo y abrazarlo. Solo pudo verlo durante media hora y a través de un vidrio. Ahora no nos permiten darle personalmente sus cosas y comida en las visitas, ahora las cosas las revisan y se las dejamos a los custodios», se quejó Sarahí.

«A Jonh lo pasaron a la celda de máxima seguridad solo porque no se deja doblegar, Él grita: ‘¡viva Nicaragua libre!’, canta el Himno Nacional y nos dijeron que lo golpean solo por eso. Les quitaron sus cosas y no se las pasaron a la celda de máxima seguridad, donde solo alcanzan dos personas por celda. Él siempre no deja de hacer activismo y ahí le han dicho que no lo haga, pero no les hace caso», dijo Ivania Álvarez, de la UNAB.

«Lo tuvieron esposado y le estaban diciendo que repitiera: ‘Daniel se queda’ y como no lo repitió pues le pegaron, lo están torturando, él tiene marcas en las manos y los pies», manifestó Sarahí.

El juicio contra John se desarrolló en un solo día en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua. En el proceso declararon seis testigos, todos policías. Los dos primeros policías que declararon son los que capturan al joven el 28 de febrero. El abogado defensor del reo político apeló la sentencia ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y están a la espera de que se pronuncien.

Cerna es uno de los estudiantes que conformó el Movimiento por la Autonomía Universitaria (MAU) en la Universidad Nacional de Ingeniería, y posteriormente formó parte del Movimiento de Defensa Estudiantil de la Universidad Centroamericana (UCA), universidad donde continuó sus estudios después que fue expulsado de la UNI.