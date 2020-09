Antes de la pandemia la construcción privada estaba creciendo en parte por el programa Bismark Martínez, dice el Inide

Antes que llegara la pandemia de Covid-19 a Nicaragua, la construcción privada mostró un crecimiento interanual de 7.3 por ciento en el primer trimestre del 2020, lo que a su vez, representa una disminución del 29.3 por ciento con respecto al promedio anual, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).

Este es un reporte que antes difundía el Banco Central de Nicaragua, pero que ahora esa responsabilidad ha sido trasladada a esa entidad, cuestionada por la calidad de las cifras que divulga y que de manera indirecta es manejada por el presidente del BCN, Ovidio Reyes.

Según las cuentas del Gobierno, en los primeros tres meses del año se iniciaron 1,180 construcciones, 1,088 correspondían a residencial. El leve aumento durante el primer trimestre es motivado por una mayor área efectivamente construida en los destinos de servicio (39.7 por ciento) e industrial (33.2 por ciento), mientras que las obras residenciales (-0.3 por ciento) y comerciales (-11.9 por ciento) según el informe.

En Nicaragua no se decretaron cuarentenas u otras medidas de confinamiento, sin embargo, cuando se anunció el primer contagio de Covid-19, y a medida que los casos empezaban a subir, la población impuso su propia cuarentena, que implicó un golpe fuerte en diversos sectores del comercio, servicios, construcción, turismo. Centros comerciales, plazas, restaurantes y hoteles quedaron desiertos.

El 22 de abril la presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Leslie Martínez dijo a LA PRENSA que el sector construcción no podía dejar de operar durante esta crisis sanitaria porque muchos contratos se establecieron antes de esta pandemia, de manera que tienen fecha estipulada de entrega.

“El sector no puede paralizar sus operaciones no solo porque dejás de percibir ingresos, sino por una razón muy sencilla: si ya firmaste un contrato, si vos paralizás de manera unilateral, tu contrato lo violás, estás alterando tu contrato y te multan aplicándote una fianza, entonces no podemos hacer una paralización de obras de manera unilateral, tiene que ser de mutuo acuerdo entre el contratante y el contratista”, explicó.

Martínez agregó en ese momento que hasta abril ninguna empresa constructora había paralizado labores y esperaba que tampoco se llegara a ese extremo, a menos que sea necesario. Eso sí, confirmó que los costos se habían encarecido debido a que se habían aumentado los gastos adicionales del sector, por compra de mascarillas, alcohol en gel, jabones entre otras cosas.

En ese contexto, el informe de Inide dice que Managua fue la zona donde más se construyó en los tres primeros meses del 2020. El crecimiento del 20.1 por ciento interanual fue decisivo, ya que aportó 10.0 puntos porcentuales a la evolución de la actividad a nivel nacional, mientras que en los demás departamentos del país hubo bajas de -5.3 por ciento con respecto a igual periodo del año pasado.

Cámaras desconocen proyectos

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), explica que como Cámara saben que los proyectos relacionados a inversión en construcción se habían quedado paralizado, inclusive, antes de la pandemia, producto de los efectos de la reforma tributaria de 2019.

Asimismo, Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), explica que no han tenido reporte por parte de los miembros sobre proyectos considerables en marcha o que se hayan reactivado durante este año; no obstante, no quiere decir, que no hayan proyectos menores.

«No estamos viendo nosotros ninguna reactivación considerable de parte de los agentes económicos porque más bien hay preocupación por el desarrollo de la actividad económica en los próximos meses, y las empresas están tratando, más bien, de ser conservadoras en sus actividades (…)», expresó.

En el destino residencial se construyeron 101,200 metros cuadrados, equivalente al 68.5 por ciento del área total, de esta, 53.3 por ciento se ubica en Managua, 8.3 por ciento en Estelí y 5.0 por ciento en el Caribe Sur.

A nivel general, de enero a marzo del presente, se iniciaron 92 construcciones no residenciales; de estas, 55 corresponden a servicio, 36 a comercio y una al sector industrial. En el informe solo se expone la dinámica del primer trimestre, por lo que todavía queda un vacío de cómo se comportó el sector en el segundo trimestre del año, que fue el más golpeado por el autoconfinamiento y el inicio de la elevación de la curva de contagios.

Lo que se conoce es que hasta abril, según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) de la construcción creció 2.1 por ciento (9 porciento en el acumulado enero-abril). «Entre los materiales de construcción que tuvieron mayor incidencia en este resultado se encuentran: concreto premezclado, acero y piedra triturada, principalmente», según el reporte del Banco Central.

Viviendas sociales, una bandera del populismo

El régimen orteguista no se ha detenido con la construcción de viviendas de interés social bajo el programa Bismarck Martínez. En el primer trimestre del 2020 construyeron 72 viviendas más que en el mismo periodo de tiempo de 2019, en el que contabilizaron 508, contrario a las 580 al cierre de marzo de 2020.

Pese a que este programa, el régimen se lo sacó de la manga, después que dejara en la calle a cientos de precaristas, que había mandado a tomarse terrenos privados en 2018, cuando estalló la Rebelión Cívica, como medida de presión al empresariado, las casas siguen construyéndose en diversas partes del país, pero con mayor concentración en Managua.

Más de la mitad de las 580 viviendas de interés social construidas en el primer trimestre de 2020, exactamente 421 están ubicadas en la capital y 159 en el resto de ciudades.

«El área efectivamente construida de viviendas de interés social en el trimestre de referencia totalizó 47,205 metros cuadrados de construcción, lo que significó crecimientos de 83.3 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior (25,760 m2); y de 30.6 por ciento en promedio anual. Este comportamiento fue determinado, principalmente, por el proyecto social Bismarck Martínez, en el cual se ejecutaron 201 viviendas, en estado de obras nuevas y finalizadas en el trimestre de referencia», indica el informe.