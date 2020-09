La princesa Eugenia de York, nieta de la reina Isabel II, está embarazada

La princesa Eugenia, hija de los duques de York dio a conocer a través de su cuenta en Instagram que está embarazada. “Jack y yo estamos muy emocionados por principios de 2021”, escribió la princesa quien además compartió una tierna imagen de un par de zapatillas en forma de ositos. Desde el Palacio de Buckingham envían felicitaciones a los futuros padres.

La princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank se conocieron en un pueblo suizo de Verbier en 2010. Se comprometió en Nicaragua en 2018, y se casaron este mismo año en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor en el Reino Unido.

Ahora junto a Jack Brooksbank serán padres para el 2021. La princesa es hija de los duques de York, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson; y es nieta de la reina Isabel II.

La noticia también fue dada a conocer en el Twitter de la Familia Real Británica, “The Royal Family”: “Su Alteza Real, la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar que esperan un bebé a principios de 2021. El duque de York y Sarah, duquesa de York, el señor y la señora George Brooksbank, la reina y el duque de Edimburgo están encantados con la noticia”. La pareja también ha recibido felicitaciones en las redes sociales.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020