Cuidar al medioambiente es cuidar tu salud

Los seres humanos estamos viviendo nuevos contextos en los cuales debemos de exteriorizar nuestros instintos de supervivencia y adaptabilidad. El Covid-19 ha venido a cambiar nuestros estilos de vida significativamente y hemos adoptado medidas para protegernos.

Uno de los cambios más notables es la preocupación por nuestra salud y la de nuestra familia, hemos seguido consejos de organismos internacionales y hasta creencias locales.

En este afán de acatar medidas hemos adquiridos hábitos, que a la larga podrían tener impactos negativos en el ambiente.

¿Te has preguntado cuántas veces al día te lavas las manos y cuánta agua estás gastando al día por hacerlo de una forma incorrecta? ¿Te has puesto a pensar en personas que viven en asentamientos urbanos y en comunidades rurales que no tienen acceso a agua de calidad?

Poder lavarse las manos en este contexto se ha convertido en un privilegio y no todas las personas lo gozan, mientras te lavas las manos desde la comodidad de tu casa, en Nicaragua todavía el 45 por ciento de la población no tiene acceso a agua potable (Siasar, 2019). Estas personas tienen que caminar kilómetros para conseguir el agua o tienen acceso a agua contaminada, la que es priorizada para el consumo.

¿Cuántas mascarillas desechables has utilizado? ¿Sabes dónde van a parar? ¿Qué cantidad de plástico estas generando al comprar productos en servicio de delivery?

El aumento de desechos a raíz de la pandemia es evidente en nuestra nueva cotidianidad, encontramos en la calle mascarillas desechables y una gran cantidad de bolsas plásticas, que al largo plazo son residuos que llegan a mares, ríos y lagunas, contaminando nuestras fuentes de agua.

El cuidarnos y proteger a nuestras familias y amigos es necesario, pero hagámoslo de una forma consciente y responsable, también con el medioambiente.

Como parte del compromiso de promover la responsabilidad social empresarial para contribuir a la protección de la calidad ambiental de nuestro entorno en el contexto del Covid-19, las organizaciones y empresas que conforman la Comisión Ambiental de uniRSE están promoviendo la campaña ambiental #MenosResiduosMásAgua, todo con el fin de proteger nuestra salud conscientemente, al mismo tiempo que protegemos nuestro ambiente, manejamos adecuadamente nuestros residuos sólidos, y consumimos y protegemos responsablemente el agua.

El autor es responsable de Desarrollo de Recursos/ Agua Para La Vida y Personal de Apoyo en GWP Nicaragua, que son parte de la Comisión Ambiental de uniRSE.