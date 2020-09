Norisel Obando revisaba una enciclopedia en la secundaria cuando descubrió la ciudad de Olsztyn, Polonia. El particular nombre le gustó tanto que su a primer hijo varón lo bautizó así. «Mi mamá cuenta que quería ponerme un nombre especial, poco común y recordó ese», relata Olsztyn Reyes, quien en el futbol nacional es más conocido por Chucho o Eliézer que por su nombre de pila.

Chucho, de 21 años, jugó ocho de los nueve partidos de la primera vuelta con el CD Junior y aspira alcanzar su mayor desempeño en la segunda parte del campeonato. «Siempre han visto en mi grandes proyecciones y quiero trabajar duro para alcanzar mi mayor nivel. Mi sueño es jugar en Europa y de ser posible hacerlo en el equipo (Stomil, actualmente en Segunda) de Olsztyn. Sería algo muy especial», señala el muchacho del barrio Salim Shible.

Olsztyn nació con condiciones para jugar futbol y desde pequeño empezó a destacar. Por sus cualidades se esperaba una rápida proyección, pero hasta ahora con 21 años debutó en la Liga Primera. «Ha sido duro porque la gente cercana a mí dijo muchas veces que no hice nada con mi carrera y eso me afectaba, a veces ni respondía nada, solo agachaba la cabeza. Lloré muchas veces en silencio», asegura.

El volante confiesa que la razón de tardío debut fue porque cuando estuvo en la Segunda División era indisciplinado. «Era muy inmaduro, a veces no iba entrenar porque me acostaba tarde por estar con el teléfono o en vez de ir a los juegos me iba con los amigos a comer. A veces si sabía que iba de titular no iba al juego», recuerda el volante, a quien una conversación su mamá lo hizo recapacitar, empezó a tomarse más en serio lo del futbol y Tyron Acevedo lo descubrió y se lo llevó al Junior de donde aspira saltar a Europa.