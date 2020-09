La metamorfosis del Ferretti desde la óptica de su entrenador

La salida de Bernardo Laureiro en 2018 cambió el rumbo del Ferretti. El equipo quedó sin líder futbolístico, el jugador clave en la conquista del título nacional 2014-15 y su última final. Desde la salida del uruguayo el conjunto capitalino no volvió contar con un referente igual por más que contrataran extranjeros para intentar ocupar ese lugar.

Puede interesarte: ¿Qué pasó con los ocho futbolistas nicaragüenses que se fueron becados a Brasil en 2007?

Desde Laureiro, el Ferretti dejó de ser considerado favorito a disputar el título —su lugar lo ocupó el Managua FC los últimos cuatro torneos— hasta ahora en el Apertura 2020 donde escolta con 21 puntos al compacto Real Estelí (23) luciendo la segunda mejor ofensiva (17 goles, solo superada por Estelí con 20) y la mejor defensiva (5 goles recibidos) de la primera vuelta en la que ambos planteles marcaron diferencias con respecto al resto de competidores.

“Estructuramos el equipo en base a una necesidad, miramos todo lo que tenía y lo hemos venido reforzando propiedad eso hasta darle la forma que queremos”, explica Henry “Huesito” Urbina, técnico del Ferretti, cómo el equipo pasó de ser uno más a un candidato serio. “Dependemos del conjunto con cuatro jugadores que sobresalen, pero hay una mentalidad grupal muy buena. No se siente como un equipo grande, tienen que esforzarse para sacar los resultados”, asegura el entrenador.

Además lea: Hijo del utilero de Managua FC anhela rápida consolidación para ayudar económicamente a su familia

Urbina sostuvo que empezó a construir el plantel de atrás hacia adelante desde hace dos años, sumando elementos con poca experiencia, que quizás en su momento no se entendieron, y ahora están consolidados. Para este torneo añadieron tres piezas, entre ellas la más importante, el brasileño Christiano Da Lima, quien llegó a consolidar la columna vertebral que está luciendo sólida que años anteriores con Denis Espinoza atrás y adelante con el goleador de la Liga, el mexicano Fernando Villalpando y Deshon Forbes, quien se ha establecido como rompe redes.

Jornada 10

Sábado: CD Junior vs. Managua FC en el Estadio Nacional y CD Ocotal vs. Real Estelí en Ocotal, ambos a las 8:00 p.m.

Domingo: Chinandega FC vs. Diriangén en León a las 3:15 p.m., Madriz vs. Ferretti a las 6:00 p.m., en Somoto y Juventus vs. Jalapa a las 7:00 p.m., en Masaya.