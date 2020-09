Las alternativas que la UNAN podría emplear para la realización del examen de admisión, según especialistas

Ante la posibilidad de que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en Managua, suspenda el examen de admisión para el ciclo educativo 2021 debido al Covid-19, especialistas en educación señalaron que si bien esto es una medida prudente – por los 20 mil estudiantes que se prevé lleguen a aplicar al examen – las autoridades de esa casa de estudio deben analizar minuciosamente el mecanismo de selección y la repercusión que podría tener esta decisión académicamente.

Cefas Asensio, especialista en Educación para el Desarrollo Humano Sostenible, expresó que aunque el derecho a la educación es de todo ser humano, el acceso a la educación superior es un «derecho condicionado» debido a la disponibilidades que tiene el país y los recursos con los que cuenta las universidades, por ejemplo, los cupos que hay para cada carrera profesional. Ante esto, suspender el examen de admisión aflojaría más el nivel de selección del estudiante.

«Ese derecho al acceso a la educación superior no quita la responsabilidad de la educación superior de garantizar eficiencia y calidad educativa (…) Realmente debe ser un planteamiento con base a capacidades y méritos, fundamentalmente a los conocimientos de las áreas que aplican y vocaciones, ese es el esfuerzo que se ha venido tratando de incidir en las universidades», expresó el especialista.

Por su parte, el catedrático y expresidente del Consejo Nacional de Universidades, Ernesto Medina, agradeció esta posible medida para con los estudiantes pero también advirtió que puede ser «peligroso» por la politización que hay dentro de ese recinto universitario. «Como están las cosas, que la distribución sea a arbitrio y de libre albedrío de las autoridades universitarias puede estar determinado por las decisiones políticas, lo que sería gravísimo», señaló Medina.

Respuestas diferenciadas

Para Asensio, la UNAN-Managua puede adoptar varios escenarios para realizar el examen de admisión y no perder, de alguna manera, la calidad de selección que busca esta prueba. «Hay respuestas diferenciadas de acuerdo al ritmo de la pandemia», declaró Asensio, quien compartió que pueden emplearse «medidas combinadas».

Examen en línea y a distancia. Tomando en cuenta que los aspirantes para ingresar a la UNAN-Managua, la universidad pública más grande de Nicaragua, vienen de las distintas partes del país, hay una parte de la población que tiene acceso a Internet pero otras no. Para el primer grupo, Asensio detalló que puede hacerse la prueba en línea y «en tiempo y forma» con «una buena plataforma y soporte técnico seguro»; esto estaría dirigido a las sedes departamentales y regionales que tiene la UNAN.

Para los estudiantes que no tienen acceso, el especialista mencionó que se pueden ocupar las sedes de las universidades, con las respectivas medidas de higiene, distanciamiento social y sanidad, para que realicen el examen de forma escalonada. «Como esto sería una cuota menor, si las sedes regionales no tienen condiciones lo pueden coordinar con escuelas grandes y el Ministerio de Educación, coordinar uno, dos o tres días para hacer esos exámenes», contempló Asensio, quien añadió que para esta medida las autoridades de la UNAN pueden orientarse con el gremio médico.

Por ejemplo, México realizó en agosto pasado el examen de admisión en el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Costa Rica, reprogramaron dicha prueba para finales de este año.

La deficiencia académica

Asensio enfatizó que en Nicaragua las universidades públicas no se pueden dar el «lujo» de no hacer el examen de admisión y que ingresen a la universidad una cantidad de jóvenes «sin competencia» a las carreras profesionales. «La universidad no se puede dar el lujo de reducir todavía más su nivel de eficiencia, que ha sido bajo», lamentó.

De acuerdo a estudios, según el especialista, las universidades solo promueven entre el cinco y diez por ciento de los estudiantes que ingresan a la educación superior, y hay un 15 por ciento de sobrevivencia (que logran mantenerse estudiando) del total de matrícula que ingresan a la universidad. «Esta problemática, que es de desgrane de la matrícula a lo largo de los años de la carrera, se debe a estos momentos en que se hace una mala selección de los estudiantes que ingresan», explicó Asensio.

El especialista destacó que este problema se viene arrastrando desde la educación primaria, que no hay una falta de competencia en formación en los bachilleres. «Un muchacho y una muchacha que no está leyendo fluida y comprensivamente, evidentemente tiene problemas porque no logra interpretar de qué se trata un problema y no sabe adecuar los conocimientos para las soluciones que le piden», expresó Asensio, quien subrayó que hay una brecha de currículo entre la formación secundaria y universitaria, cuando no debería ser así.

Los especialistas en educación señalaron que por el momento están expectantes si la UNAN-Managua suspenderá el examen de admisión, o qué medidas emplearán y cuál sería el mecanismo de selección, y que este debe ser un proceso cuidadosa y profundamente analizado.