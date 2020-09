Monseñor Rolando Álvarez: «No se puede construir un nuevo país sobre la base de la mentira, ¡es un imposible!»

Durante la homilía de este domingo, 27 de septiembre, monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa reflexionó en la importancia de que todos los sectores políticos, sociales, jurídicos y económicos de Nicaragua, trabajen en la construcción de un nuevo país bajo el fundamento de la verdad. El jerarca de la Iglesia católica hizo un llamado de atención a aquellos que a base de mentiras pretenden causarle daños morales al prójimo.

«Es importante que los nicaragüenses trabajemos por construir un nuevo país en la verdad, la verdad es columna vertebral para la construcción de un nuevo país (…) No dejar que la mentira se siembre como cizaña en nuestros corazones. La mentira, recuerden, que corroe y corrompe también las relaciones interpersonales, corroe y corrompe las relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, ambientales, no se puede construir un nuevo país sobre la base de la mentira, es un imposible, porque será como la casa construida sobre arena movediza que en la primera ventolera, que en el primer problema se viene abajo», reflexionó monseñor Álvarez.

Las declaraciones del líder religioso sobre la construcción de un nuevo país, se dan en un momento donde la oposición nicaragüense trabaja en la solidificación y unidad de sus organizaciones, a través de encuentros de planificación en los territorios, que ha desatado una cacería por parte del régimen de Daniel Ortega a través la Policía y parapolicías, que se han convertido en su órgano represor oficial.

En semanas anteriores Álvarez manifestó que Nicaragua necesita políticos de un «alto perfil ético», que además «se den a respetar y respeten a Nicaragua». Asimismo, criticó a todos los que descalifican en público, exhortándolos a resolver sus diferencias «con altura».

«Necesitamos que nos ayuden, pero que no nos impongan. Eso no sería digno. Los nicaragüenses no tenemos amos. Como si no fuéramos capaces y desconociendo nuestra idiosincrasia quieran venir con recetas externas a decirnos cómo hacer las cosas, líderes y políticos que se den a respetar y, que sí los hay, que mantengan la altura, respeten a los demás, se den a respetar y respeten a Nicaragua», expresó el líder religioso.

Desechar toda mentira

En la homilía presidida este domingo en la catedral San Pedro Apóstol en Matagalpa, Álvarez insistió en desechar toda mentira, toda malicia, engaño, hipocresía, envidia «y toda clase de maledicencias», sin especificar a quién iba dirigido el mensaje, sin embargo continuó exhortando que «nunca se podrá construir un nuevo país recurriendo al falso testimonio y perjurio».

«Conviene entonces hermanos nicaragüenses que recordemos las enseñanzas del catecismo de la Iglesia católica. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto y se hace culpable de; juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo. Se hace culpable de maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. De calumnias, el que con palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otro y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos», expresó el jerarca.

En entrevista con LA PRENSA monseñor Rolando Álvarez reflexionó en el papel que ha venido desempeñando la oposición de Nicaragua y señaló que el pueblo espera que estos personajes hablen con claridad «y sin juego de sombras con propuestas de nación y criterios democráticos sólidos. Yo sigo insistiendo también que los problemas de los nicaragüenses los debemos resolver los nicaragüenses y no con recetas externas a nuestra idiosincrasia, y donde los primeros protagonistas sean los pobres, las mujeres, los campesinos y los jóvenes. Que ningún sector se apropie de la construcción del país. A este punto hay que decir que la visión de nación es fundamental».