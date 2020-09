Video: Las primeras declaraciones de Ricardo Mayorga luego de mes y medio internado

Poco a poco el semblante de Ricardo Mayorga ha ido cambiando. A principios de agosto se veía en unas condiciones deplorables, el veterano excampeón mundial acudió a Rosendo Álvarez en busca de apoyo para salir del infierno que vivía y a partir de ahí se internó en el centro de rehabilitación Como Las Águilas. El Matador cumplió un mes y medio enfrentando sus problemas de alcoholismo y drogadicción con un resultado positivo. En el video publicado por el Búfalo Álvarez se ve a otro Mayorga.

“Bendiciones y gracias a Dios porque toda Nicaragua está con vida y tenemos cada día un motivo por qué vivir. Me siento contento y agradecido con todos: mi madre y esposa por estar conmigo, a este centro de rehabilitación que me gusta y las terapias son buenas. Voy a salir sano de aquí, lo mejor es poner voluntad de aquí y saldré bien para apoyar a mi familia. No hay obstáculo que me pueda vencer, si Dios está conmigo nadie contra mí”, concluyó en sus declaraciones el otrora polémico pugilista.

Todavía se tiene como plan la continuidad del tratamiento fuera de Nicaragua, en el centro de rehabilitación de Julio César Chávez en México. Una vez que los vuelos se normalicen el Matador partiría hacia tierras aztecas.