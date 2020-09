¿Por qué el Banco Central y del INSS no actualizan las estadísticas del mercado laboral, si la situación del empleo en Nicaragua, según el régimen, ha mejorado?

Desde hace año y medio el régimen Ortega-Murillo decidió ocultar las estadísticas sobre la situación del mercado laboral en Nicaragua, sin embargo, sus funcionarios no pierden tiempo, cada que pueden, para hablar de una supuesta recuperación del empleo en el país.

En febrero de 2019 se detuvo la publicación de las estadísticas de los asegurados activos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que daba a conocer mensualmente el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Por su parte, el INSS dejó de publicar este año en su sitio web su anuario estadístico, el que correspondía a toda la información del empleo formal de 2019. Por lo tanto, en el país, de acuerdo con dos economistas, se desconoce a ciencia cierta la situación real del empleo desde hace mucho tiempo.

Lea además: Cosep teme mayor pérdida de empleos formales. El 33% de las empresas ya ha despedido gente, urgen medidas públicas

Según medios oficialistas y aliados del régimen, el sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo recientemente en una reunión del llamado Sistema de Producción, Consumo y Comercio que la economía del país se está recuperando y a la vez el empleo.

La vicepresidenta designada y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo, expresó en una de sus alocuciones recientes que se han creado más de 6,000 “nuevos emprendimientos” y que estos han generado más de 40,000 nuevos empleos en 2020.

“Si eso es así, sería bueno que lo publicaran, pero la información oficial, si es del Seguro Social, no hay datos ni del 2019 ni del 2020 que conozcamos. Y el Banco Central, las últimas cifras laborales que conocemos son las de febrero del 2019”, expresó el economista Mario Arana.

La situación del empleo formal se vio arruinada desde la crisis sociopolítica que empezó en 2018 y se empeoró este año con la llegada de la pandemia del Covid-19. En el 2017, la afiliación de trabajadores al INSS llegó hasta 913,797, pero debido a la crisis sociopolítica, en 2018 se perdieron más de 157,000 empleos formales.

El economista y catedrático universitario, Luis Murillo, dice que hay una completa manipulación en la afirmación de que hay una mejoría en la situación del empleo de los nicaragüenses.

Lea también: Funides proyecta entre 59,300 y 123,400 nuevos desempleados por impacto del Covid-19

“En primer lugar, las estadísticas están rezagadas, y de lo que ellos están hablando, incluyendo a la vicepresidenta (Rosario Murillo), quien lo ha dicho en sus alocuciones del mediodía, es del empleo informal. Sin embargo, (las estadísticas) del empleo informal, que presenta el Inide, se pueden inflar. Cuando se hace la pregunta a una persona de que sí ‘estuvo empleado en el último mes’, la han disminuido a una semana, o 14 días, en el menor de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se analiza una actividad económica en un período más corto, las cifras se aumentan”, explicó Murillo.

Empleo de sobrevivencia

La pregunta que se hizo Murillo, al igual que Arana, es por qué el régimen no publica las estadísticas.

“El problema fundamental es que esta gente tiene un pensamiento negativo, en el sentido de que, si la cifra es muy pequeña, aunque se vaya mejorando, ellos piensan que la gente no les va a creer y, si se van deteriorando más, les va a perjudicar más su imagen. Lo más cómodo es establecer un rezago. La información en todos los indicadores económicos del país tiene un rezago que va de entre dos meses y 18 meses y esto no da pauta para una buena toma de decisiones”, criticó.

Puede interesarle: Hacienda revela pérdida masiva de afiliados al INSS en tres meses por impacto de pandemia. Analistas prevén mayor deterioro

De acuerdo con el economista y catedrático universitario, el empleo por el que está apostando el régimen es propio de una economía de sobrevivencia. “No es un empleo permanente con una política laboral formal”, dijo.

Además, aseveró que la economía informal es prácticamente a la que se acude en las diferentes crisis. “Lo hizo en la década de los 80 y en la actualidad, y eso genera una sobrevivencia, pero no un crecimiento y desarrollo. En determinado momento el país tiene que volver a la senda y establecer una política pública y un mercado laboral que le de oportunidades a la gente”, indicó.

Preocupación de perder empleo

Arana, actual presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y expresidente del Banco Central, mencionó que encuestas publicadas por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) “nos dicen hoy que más de cincuenta por ciento de los encuestados están preocupados de que vayan a perder sus trabajos, y con la continua crisis política que no se preocupan (el régimen) por resolver, sino todo lo contrario, lo único que vemos es un deterioro económico adicional para este año”.

“Así que no sé dónde se están generando empleos estables bajo un contexto de contracción adicional del crecimiento y una incapacidad para lidiar con los problemas políticos que el país tiene”, reaccionó el presidente de Amcham.

Según Funides, como consecuencia de la crisis sociopolítica del país, más el impacto de la pandemia del covid-19, la tasa de desempleo abierto podría aumentar de 6.6 por ciento en 2019 a entre 7.3 por ciento y 9.2 por ciento, en 2020. “Lo anterior implica que podría haber entre 25 mil y 89 mil nuevos desempleados en este año, por lo cual el saldo de desempleados al final del año se contabilizaría entre 238 mil y 302 mil personas”, refirió el centro de pensamiento en su Informe de Coyuntura de abril último.

«Me aplicaron el artículo 45»

La masatepina Jennifer López, una joven con un poco más de 20 años de edad, que trabajaba como impulsadora de ventas en un supermercado, salió hace tres meses de la lista del empleo formal y entró a la gran fila de desempleados del país.

“El argumento que me dieron fue que me aplicaron el artículo 45. Desde ese momento, he buscado trabajo y no he encontrado en nada. Ni siquiera en la carrera que estudié, la cual no he podido desempeñar”, refirió López.

“Lo que hice fue que invertir el dinero de mi liquidación. Tengo un negocito de ropa usada y de ropa interior. Desde el primer día que me despidieron he pasado metiendo papeles, porque obviamente me preocupa estar desempleada y que pase el tiempo y no poder desempeñar mi carrera”, sostuvo la joven desempleada.

El pasado 2 y 3 de septiembre se realizó la primera feria virtual del empleo en Nicaragua, donde una empresa internacional ofertó más de 200 plazas laborales, brindando así la oportunidad a los nicaragüenses de tener un empleo estable desde casa e impulsando la innovación en la región.