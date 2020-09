A un año de la muerte de José José, homenajes separados y siguen demandas

Tras el primer aniversario de la muerte del “Príncipe de la canción” sus hijos Marysol y José Joel planearon solo hacer una guardia de honor en la estatua de José José, en Clavería, dado la pandemia del Covid-19, dio a conocer en su sitio El Heraldo, de México

Por otro lado lado la oficina de la actriz Alejandra Ávalos informó que este lunes por la tarde en la Antigua Basílica de Guadalupe se conmemorará el primer aniversario luctuoso del cantante mexicano.

La noticia divulgada por el Informador, además dice que la misa la dará el padre Francisco Barrera y esperan a unas 50 personas,invitados especiales y amigos queridos.

También sigue llamando atención la polémica y el proceso legal que busca esclarecer la causa de la muerte de José José durante su estadía en Miami, en casa de Sara Sosa. Esta continúa y todavía no hay comunicación y acuerdos entre ambas familias.

Mientras tanto las hijas de José José, Marysol y Sara, hijas de distintas madres, han realizado homenajes anticipados según se ha visto en videos.

Homenajes a José José anticipados y separados

Recientemente Marysol Sosa, acompañada de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, cantó el tema “Vamos a darnos tiempo” en homenaje póstumo a la memoria de su padre, fue personal y discreto.



Anteriormente, el 21 de junio y en ocasión del Día del padre, la joven cantante Sara Soza realizó otro homenaje musical. A la par ha recibido críticas, unas a favor y otras en contra sobre cómo se manejó los funerales del cantante.

Un fragmento del video lo compartió en su Instagram y escribió: “Familia bella, les comparto un pequeño pedazo del homenaje que le hicimos a papá José José en el día del padre. El video completo está disponible en YouTube.com/sarasosa. Los amo mucho y espero que todos se encuentren bien en estos tiempos tan difíciles”.

Sara reapareció este lunes en las redes sociales compartiendo un video, una exclusiva que publicó en su Instagram el programa Despierta América, en el mismo aparece entrevistando a su madre sobre su relación amorosa con José José. En momentos se ve llorar a la cantante, hija de José José.

Su música sigue vive

La vida y memoria musical de José José sigue vive, tanto en las viejas como nuevas generaciones que sigue escuchando su música. En días recientes Spotify, a través de un comunicado, dio a conocer una lista de diez éxitos del cantante mexicano que siguen cautivando el gusto de la audiencia, principalmente mexicana.

A un año de su muerte, en Spotify se han generado 5.6 millones de playlist de sus temas más escuchados, encabezando la lista “El triste”, seguidas por “El último adiós” y “Amar y querer”, “Gavilán o paloma”, “Almohada”’, “Lo dudo”, “Si me dejas ahora”, “Vamos a darnos tiempo”’, “Lo que no fue no será” y “La nave del olvido”.

Cabe recordar que los éxitos de José José lo llevaron a ser incluido en los Récord Guinnes en 1982, al vender más de 18 millones de copias. Estos logros musicales y de su carrera fue reunida en la autografía “Esta es mi vida”, lanzada en la Feria Mundial del Libro en 2008.

Su muerte dejó polémicas sin resolver aún

Nacido en un 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México. Después de luchar contra un cáncer José José murió el pasado 28 de septiembre del 2019 en Miami, a sus 71 años, en un hospital de Homestead, Florida, al sur de Miami.

En ese entonces fue homenajeado en Miami y México, donde residen sus dos familias. Sus restos fueron cremados y repartidos. Una parte quedaron con Sarita Soza en Florida; las otra parte junto a madre en el Panteón Francés, en México. Los funerales se realizaron en medio de irregularidades, y muchos enigmas respecto a su fallecimiento.

En sus últimos días de vida el artista se encontraba bajo el cuido de “las Saras”. (Sara Sosa Salazar y su madre Sara Salazar). El 28 de septiembre de 2019, Marysol Sosa y José Joel hijos del segundo matrimonio del cantante, viajaron a Estados Unidos a reclamar los restos de su padre.

¿Son o no las cenizas?. La otra polémica y dudas de una parte de la familia del cantante es saber si las cenizas que tienen son las de José José y quieren hacerle la “prueba del ADN, a las cenizas”. Así lo dejó entrever a un medio mexicano, Anel Noreña. Estas le fueron entregadas por Sarita Sosa, otra de las hijas del cantante.