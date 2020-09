Imperial College de Londres proyecta rebrote de Covid-19 entre noviembre y diciembre en Nicaragua

La herramienta de análisis de escenarios de Imperial College de Londres proyecta que el pico del rebrote de casos de Covid-19 ocurrirá a principios de diciembre de este año en Nicaragua. El análisis se basa en operaciones matemáticas que toma en cuenta datos como la densidad poblacional, cantidad de camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos.

La herramienta se creó para que los países prevean los escenarios, con o sin medidas de contención de la pandemia, para de esta forma tomar decisiones. El médico infectólogo, Carlos Quant, considera que los datos de Imperial College no tienen que ser vistos como predicción, pero la información es relevante y debería tomarse en cuenta para establecer estrategias ante ese posible escenario.

Lea también: Operación: ocultar muertes de Covid-19

«Esto es pura matemática y ellos no toman en cuenta una serie de variables que podrían ser importantes para el pronóstico que hacen. Estas variables son difíciles de que las tomen en cuenta porque son hacinamiento, condiciones de viviendas, clima y otros factores que pueden ser determinantes», dijo Quant.

Según Imperial College, el pico de la curva fue alcanzado aproximadamente el 25 de mayo, cuando el Minsa reportó hasta 18 muertes en una semana a causa de esta enfermedad. Luego vino una fase de descenso que ha sido registrada por el Observatorio de Ciudadano para el Coronavirus en Nicaragua. Sin embargo, la nueva ola de contagios empezó desde finales de agosto, dice el análisis.

Lea además: Noches de muerte: el trabajo de los sepultureros en tiempos del Covid-19

Según la proyección, los casos están en ascenso de forma paulatina hasta finales de octubre, cuando la curva tenga un ascenso repentino que rebasará la capacidad de hospitales entre finales de noviembre y finales de diciembre de este año. El análisis indica que para a mediados de febrero el virus se haya agotado.

«Impacto desproporcionado»

El infectólogo Carlos Quant considera que el nuevo rebrote no será «tan brutal» como el primero, a mediados de mayo, por una serie de factores que existen en Nicaragua. Uno de los factores es precisamente que el gobierno no implementó medidas drásticas de confinamiento y eso provocó que el impacto en los meses más críticos «fue desproporcionado».

Por ejemplo, en Nicaragua se registran más de 50 médicos muertos, cuando en otros países de la región se registran menos de cinco médicos fallecidos, una diferencia 10 veces más alta. «Lo que pasa es que todavía no hemos sabido el impacto real o la magnitud de la pandemia en Nicaragua, porque no hay datos oficiales, registros, no hay detección de focos y no hay facilidad de pruebas a la población», dijo Quant.

Esto quiere decir que ante el aumento acelerado de brotes también se pudo haber generado un aumento de la tasa de inmunidad, que fue una de las estrategias que ocupó el gobierno contra la pandemia, la llamada «inmunidad del rebaño». «No es que el gobierno de Nicaragua haya seguido esa estrategia, sino que se montaron sobre la estrategia de Suecia para justificar por qué no tomaron medidas», señala Quant.

Lea también: ¿Cómo vive Managua en tiempos de Covid-19? Seis crónicas que muestran la realidad

Entre otros factores que el especialista considera contribuirán para no vivir un brote parecido al de los meses de mayo y junio son las medidas que tardíamente se tomaron en hospitales, instituciones públicas y la empresa privada. Aunque no de una manera cien por ciento apropiadas, la población también tomó medidas. Una encuesta de Cid Gallup reveló que al menos el 90 por ciento de los ciudadanos tomaron algún tipo de medidas para prevenir el contagio y esto ayudó a mitigar el impacto.

Otra de las razones es la pirámide poblacional como protección: la mayoría de personas en Nicaragua es joven y está estudiado que el virus afecta mortalmente más a los adultos mayores. Además, la densidad poblacional y aglomeración es mucho menor que en países más desarrollados y eso provoca que haya menos probabilidades de contagios.

Quant dijo que una de las razones de más peso para combatir de mejor forma el coronavirus son los avances médicos en los últimos meses. «Esto ha mejorado los pronósticos de los pacientes. Por ejemplo, en pacientes graves ya existen manejos y tratamientos útiles en unidades de cuidados intensivos para bajar la mortalidad», agregó.