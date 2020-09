Poblados cercanos a Malacatoya no reportan Covid-19 ¿A qué se debe? Este es la explicación médica y sociológica

Para Ernesto Rodríguez el Covid-19 es una amenaza lejana. Lo ve como un mal de las zonas urbanas, no de los empobrecidos y pequeños poblados como Punta de Agua, donde él habita, una comunidad ubicada unos cinco kilómetros antes de Malacatoya. “Acá no hay eso y es que vivimos aislados y las casas están separadas. También que el calor debe ayudar a que no tengamos casos”, dice mientras apila la leña que llevó a casa para encender el fogón horas más tarde donde se cocina el arroz y los frijoles, la dieta diaria.

Similar piensa Maribel Meneses, quien vive en el caserío que lleva el nombre Las Tapias, vecino de Punta de Agua. Ella se mece en una hamaca colgada afuera de su casa y ve pasar los camiones que van a cargar el arroz que se produce en esta zona altamente productiva de ese grano básico, ve pasar los buses que van para Malacatoya y los carros que utilizan la carretera para llegar al centro y caribe sur del país.

“Si ve todos pasan de viaje, nadie para en este poblado, eso no nos expone a contagios”, comenta. Además, agrega, cuando a ella le toca ir a Granada a comprar comida toma sus medidas. “Siempre llevo mascarilla y alcohol gel para desinfectarme”, asegura Maribel Meneses, quien desde la tranquilidad de su nicho sigue meciéndose.

En el resto de casas de estas dos comunidades la respuesta es casi la misma, podría resumirse en «Aquí no hay eso». Es notorio que la pandemia no les ha alterado sus estilos de vida. ¿Es suerte que en esta parte del país, a tan solo 23 kilómetros del centro de la ciudad de Granada — en el departamento donde el Observatorio Ciudadano registra un acumulado de 302 casos sospechosos y 107 muertes asociadas — no se conozcan contagios en la población? Hay dos observaciones que podrían explicarlo, una desde el punto de vista epidemiológico y otra desde el sociológico.

El epidemiólogo Rafael Amador expone que por estar aisladas del casco urbano, es muy probable que en estas zonas no haya brotes de Covid-19. Pero refiere que la probabilidad de contagio se potencia conforme hay más comunicación terrestre con Granada. Es decir, que tener una conexión permanente con la urbe representa un riesgo.

“Hay comunidades que no han sido expuestas al virus. Menos del 10 por ciento de la población total de Nicaragua no ha sido expuesta aún. En el caso de esta población es como una población virgen», valora Amador. Sin embargo, aclara en seguida que esto podría cambiar porque con la construcción del puente El paso de Panaloya ahora hay mayor movilización hacia la zona urbana y viceversa. «Esto incrementa el riesgo de contagio. El día que pase obviamente va a ser un contagio rápido porque dentro de las comunidades las casas son pequeñas y se comparten habitaciones», señala el médico.

Pero por ahora la situación de Punta de agua y Las Tapias es de tranquilidad, mientras que cada semana las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) reportan más personas contagiadas y fallecidas a causa del Covid-19. De acuerdo a su último informe, la suma de casos positivos es de 5,073 y 149 fallecidos. También están las cifras del Observatorio Ciudadano, organismo que maneja 10,396 casos sospechosos y 2,735 muertes.

La otra voz que analiza el caso es el sociólogo Mario Sánchez, quien ha seguido de cerca el desarrollo de la pandemia en municipios apartados como Racho Grande, en Matagalpa. Manifiesta que conforme haya mayor densidad demográfica y más interacción humana como los cascos urbanos, habrá mayo nivel de exposición y riesgo. «En cambio en las zonas rurales es otra dinámica. No significa que estén exentas pero bajan porque hay menos densidad, la gente del campo a veces viaja una o dos veces a la semana a la zona urbana y está consciente del virus y se protege», destaca Sánchez.

Aunque las áreas rurales están menos expuestas, los dos profesionales coinciden en el riesgo de que si los habitantes se confían y bajan la guardia, al creer que el virus no llegará hasta allá, el resultado podría ser catastrófico. «Hay que reforzarlos con información, es lo recomendable, señala Sánchez. Mientra que Amador propone que cuando una persona viaje a las zonas urbanas, a su regreso mantenga distancia de los adultos mayores y con enfermedades crónicas, por si en los siguientes días manifiesta síntomas asociados al Covid-19.

Panorama en otras zonas rurales

Epidedemiólogos han apuntado que el nuevo coronavirus ha pasado de estar focalizado en varias partes, siendo las áreas urbanas, a expandirse a nivel nacional. Es decir, que se ha extendido al interior del país. Está en zonas rurales e indígenas pero que por la limitada comunicación es que no se conoce el desarrollo e impacto. Es por ello que, bajo este escenario, poblados como Punta de agua y Las Tapias, se vuelven la excepción. Al menos hasta ahora.

Según los salubristas, por tratarse de zonas alejadas, donde el sistema de salud público es más deficiente todavía, la recuperación es más difícil.