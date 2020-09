Mandan a juicio al preso político Rodolfo Zamora

La jueza orteguista Nalía Úbeda, titular del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, remitió a audiencia de juicio oral y público a Rodolfo Alexander Zamora Sandobal, de 20 años, un recapturado político que participó activamente en las protestas que se dieron lugar en la Catedral de Managua y que pertenece al grupo Resistencia Por Nicaragua (RPN).

Zamora Sandobal fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO) el pasado 16 de septiembre y tres días después, clandestinamente, le realizaron una audiencia preliminar donde recibió la prisión preventiva. Fue acusado por los delitos de tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas.

Hoy en la audiencia inicial, la abogada de la Comisión Permanante de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, se hizo cargo de la defensa del joven opositor. «Él me dijo que no lo han golpeado, dice que está mentalmente estable, que él ya sabe como es este proceso porque ya pasó por eso y que tiene que resistir toda la represión que dirigen hacia ellos por ser políticos. Él lo que pide es que no los olviden y eso es al unísono, todos (los presos políticos) piden que no los olviden, porque ese es su mayor temor», dijo Oviedo.

Policías como pruebas

En el intercambio de información y pruebas, la abogada detalló que el Ministerio Público (MP) solo ofrece a cuatro policías como testigos, incluido el perito que hizo la prueba a la marihuana que supuestamente le ocuparon a su defendido.

Zamora fue detenido a las 5:30 de la tarde del pasado 16 de septiembre cuando regresaba a su casa de habitación, ubicada en el barrio Liberia. «Él andaba comprando dos libras de arroz y dos libras de frijoles, pero al regresar a su casa ya lo estaban esperando los policías, ellos como vieron que el joven no estaba, intentaron llevarse preso al hermano mayor», relató Oviedo.

Al momento de la detención, los oficiales de la PO ocuparon una computadora y dos celulares, pero no droga, dijo la abogada. En la acusación del MP solo figura un celular y los más de dos mil gramos de marihuana. Oviedo solicitó a la judicial que el joven sea valorado por un médico del Instituto de Medicina Legal, ya que fue operado de una hernia inguinal, a lo que la jueza Úbeda accedió.

Nueva modalidad para justificar secuestros

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, recordó que cuando iniciaron los procesos judiciales en contra de los presos políticos, estos eran señalados por la Policía y la Fiscalía de terroristas y de entorpecer los servicios públicos, pero ese «modus operandi» ya cambió.

«Nosotros los de CPDH los desenmascaramos a través de nuestras defensas y dejamos claro de que no era así. Ahora para tratar de engañar a la ciudadanía están acusándolos (a los presos políticos) de otros tipos de delitos para tratar de enmascararlos como si fueran delincuentes comunes. Los acusan de delitos tan detestables como la narcoactividad, en algunos casos hasta de delitos sexuales, entonces esta es una nueva forma de mentirle al pueblo que usa la Policía y la Fiscalía», cuestionó Cuevas.

La fecha provisional de audiencia de juicio para Rodolfo Zamora es el próximo 28 de octubre, a las 11 de la mañana.