El Consejo Supremo Electoral notificó este lunes que, mientras no se resuelva la litis interna del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la representación legal del mismo «le corresponde a María Haydee Osuna«.

Miguel Rosales, quien reclama ser el presidente del PLC, dijo que el CSE no está diciendo nada nuevo con esa resolución.

«Lo que el PLC necesita es que el CSE dé respuesta a la solicitud del 27 de julio para actualizar a las nuevas autoridades conforme lo realizado en el transcurso del año 2020, no del 2019», dijo Rosales.

«El CSE no responde y más bien reitera que conforme a los datos del 2019 la representante legal del PLC es María Haydee Osuna. Pero no hace referencia a los datos del 2020″, criticó Rosales.