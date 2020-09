Sandor Guido explica por qué es tan letal Lázaro Blanco y cómo fue posible su contratación

La idea de conseguir el primer tricampeonato de forma consecutiva se palpa en León. Nunca un equipo ni de la vieja ni de la nueva Liga Profesional lo ha conseguido. Tres veces el Bóer estuvo cerca (1964-1965, 2006-2007 y 2010-2011) y en una ocasión Chinandega (2016-2017). Este año León podría obtenerlo y parece ser el equipo con mejor planificación y principal competidor contendiente de los Gigantes de Rivas, más ahora con la contratación de Lázaro Blanco, el más respetado lanzador cubano de la actualidad.

El presidente del equipo (Michael López) le preguntó a Sandor Guido si le gustaría contar con los servicios de Blanco. Sin dudarlo, Guido dio el visto bueno de inmediato. “Por medio del presidente de León se logró todo, el nombre de Lázaro surgió entre amigos que lo mencionaron, luego me preguntó si tenía interés en él y ahí es donde comenzaron a realizarse las gestiones. Hablaron con él, arreglaron su salario. Posteriormente, también hubo acercamiento con Nemesio Porras para el contacto con Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Beisbol, así fue como todo se encaminó. Nuestra directiva hizo un gran trabajo para conseguirle el permiso. Ahora lo que resta es solo los detalles de su llegada al país”, explicó el timonel de León.

Blanco es un ganador de 100 partidos en el beisbol cubano y en la Serie del Caribe de 2019 fue triple corona. “Nunca me enfrenté a él, yo estuve en 2015 en los Juegos Panamericanos por última vez con la Selección Nacional, pero lo he visto y es un lanzador de mucho dominio y que impone. No tiene una gran velocidad pero domina porque pone la pelota donde quiere, tira bajito y sus demás picheos hacen mucho daño”, señala Guido.

León aseguró un líder de rotación como Blanco y un segundo brazo como Luis Ángel Mateo. “El picheo del equipo me da confianza. Tenemos mucho talento y calidad. Solo resta hacer valer el peso de ellos sobre el terreno. Una cosa es la teoría y otra la realidad”, concluyó Sandor, quien busca hacer historia con un tricampeonato de forma consecutiva.