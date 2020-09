Medias Blancas muestran su poder ante Atléticos y Mellizos siguen sin encontrar fórmula para ganar en playoffs

Lucas Giolito coqueteó con la historia, al retirar a los primeros 18 bateadores que enfrentó, mientras los Medias Blancas de Chicago rugían con su artillería de largo metraje, para tomar la delantera sobre los Atléticos de Oakland. En cambio, los Mellizos de Minnesota siguen sin encontrar la fórmula para ganar en playoffs, al tropezar ante los Astros de Houston para llegar a 17 tropiezos consecutivos.

La postemporada de las Grandes Ligas inició y Giolito, quien tiró un juego sin hit ni carrera ante Kansas City en la temporada regular, caminó seis entradas perfectas con Oakland, hasta que Tomy La Stella rompió el embrujo con un sencillo al jardín central, como primer bateador del séptimo inning.

Los Medias Blancas mostraron su poder con un jonrón solitario de Adam Engel en la segunda entrada y un batazo a las gradas de José Abreu con Tim Anderson a bordo en el tercero frente al novato peruano Jesús Luzardo, quien explotó en el cuarto, cuando Engel pegó un doblete con un out.

El bullpen de Oakland hizo una estupenda labor y mantuvo el 3-0 hasta que Yasmani Grandal se voló la cerca en el octavo para agregar la cuarta carrera de Chicago.

Sin embargo, los Atléticos no se rendían y en el cierre del octavo, con un boleto a Mark Canha y sencillo de Jake Lamb sacaron de circulación a Giolito. Ramón Laureano impulsó la única carrera de los Elefantes Verdes con una rola al cuadro frente al relevista Evan Marshall, quien se combinó con Aaron Humer para sacar el octavo episodio, mientras que Alex Colomé se hizo cargo del cierre y se anotó juego salvado.

La primera ronda de los playoffs podría ser la que produzca más sorpresas, al tratarse de una serie corta de tres partidos y los Astros, que terminaron con registro adverso (29-31) en la temporada regular, están a un paso de cruzarse en el camino de los Mellizos, al ganar el primero 4 a 1.

La última victoria de los Mellizos en un juego de playoffs fue el 5 de octubre del 2004 ante los Yanquis, en el primer partido de la serie divisional. Desde entonces, llevan 17 derrotas al hilo, la marca más extensa entre las cuatro principales ligas profesionales de los Estados Unidos: MLB, NBA, NFL y NHL.

El veteranísimo, pero todavía feroz, Nelson Cruz, puso adelante 1-0 a Minnesota con un cuadrangular en el tercer inning contra un titubeante abridor Zack Greinke, mientras Kenta Maeda, con una apertura de cinco scones y el relevista Trevor May, agregando un cero, sostenían la ventaja.

Sin embargo, la historia cambió a partir del séptimo episodio. El relevista Tyler Duffey sacó los dos primeros outs, para luego ser descifrado con imparables de Josh Reddick, Martín Maldonado y George Springer, quien remolcó la carrera del empate.

El equilibrio en la pizarra se rompió en el inicio de la novena entrada. Sergio Romo, quien tuvo una gran temporada, permitió imparables consecutivos de Yulieski Gurriel y Carlos Correa sin out. No obstante, dominó a Reddick y Maldonado en elevados, y a punto de salir del hoyo, con una rola de Springer al campo corto, el torpedero Jorge Polanco lanzó mal a la segunda base buscando el tercer out y los costales se congestionaron.

Romo perdió la ruta del home y con un boleto a José Altuve, Houston se fue arriba, y luego Michael Brantley dio el puntillazo con un sencillo productor de dos anotaciones.

El zurdo Frember Valdez fue el ganador en relevo final de cinco episodios de dos hits y ninguna carrera, y Romo cargó la derrota.

El miércoles será el segundo partido de ambas series y tanto Oakland como Minnesota están obligados a ganar para no ser los primeros en “morir”.