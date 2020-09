Empeoran los problemas financieros de la EAAI que administra el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino

Aunque el régimen orteguista no cerró sus cielos como medida de prevención por la Covid-19, las aerolíneas dejaron de volar y el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino quedó desierto por varias semanas. El tránsito de pasajeros internacionales se redujo en 98 por ciento al finalizar junio 2020. Sin embargo, el flujo acumulado de entradas y salidas de pasajeros del primer semestre de este año representó una contracción del 44 por ciento (266,156 pasajeros), con respecto al mismo periodo de 2019.

Estas bajas han mellado la generación de ingresos para la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) que enfrenta una difícil situación financiera, reveló la agencia calificadora SCRiesgo en su informe del 25 de septiembre.

En un reporte anterior, la aseguradora ya había calificado a la empresa, responsable de la administración de los aeropuertos internacionales y nacionales existentes o futuros que se desarrollen en el país, en una perspectiva negativa en cuanto a su situación financiera porque percibía que la calificación desmejoraría por un contexto marcado por la crisis sociopolítica y la llegada de la pandemia al país.

“La afectación directa al sector turismo, dada la crisis política social que inició en abril 2018 en Nicaragua, sumado a la crisis sanitaria mundial, producto del Covid-19, impacta de forma sensible la generación de ingresos de la Entidad y su situación financiera en general, pese a los esfuerzos realizados por la Administración para mitigar los impactos negativos”, se lee en el informe.

Nicaragua fue el primer país en Centroamérica en reactivar su aeropuerto, pero actualmente es el único en la región en el que no han retornado todas las aerolíneas. Tras meses de disputa por los requisitos impuestos por el régimen y que las empresas de vuelo dijeran que no pueden cumplirlos, no hay avances; mientras, el sector turismo sigue padeciendo y la empresa estatal descentralizada también. Hasta la fecha, solo una empresa de vuelo, Avianca, retomó sus rutas el pasado 19 de septiembre.

“La estructura financiera de EAAI se ha caracterizado por el elevado nivel de apalancamiento financiero que denota una posición patrimonial relativamente pequeña frente al nivel de activos y pasivos. Ante los riesgos crecientes que implica esta situación, EAAI se encuentra comprometida, en conjunto con el Estado de Nicaragua, a llevar a cabo un proceso de reducción de pasivos y aumento de la generación de ingresos, acompañados del cumplimiento de una serie de políticas que vendrían a mejorar la posición financiera de la entidad, sin embargo, con la situación de crisis que vive el país desde abril 2018, no se ha podido implementar las acciones necesarias para lograr una mejoría en la situación financiera de la entidad”, explica la aseguradora.

A junio de 2020 registra una brecha negativa de liquidez por 268.40 millones de córdobas, unos 7.82 millones de dólares, cifra que crece 61 por ciento anual y 57 por ciento trimestral. Dichas variaciones responden a una tendencia decreciente por parte del activo circulante (es el dinero que una empresa tiene más o menos disponible para usar en cualquier momento), a diferencia de un pasivo circulante ( las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas, por ejemplo) que se ha mantenido relativamente estable y con tendencia al alza.

Pese a que la misma empresa estatal ha reportado pérdidas por la misma paralización del transporte aéreo, el régimen orteguista mantiene la exigencias del cumplimiento de las medidas burocráticas que limita a las aerolíneas a retornar, y mientras, la entrada que han recibido corresponde a vuelos chárter. La EAAI, según el informe, generó un déficit de flujo de caja real de 1.6 millones de dólares para el segundo trimestre de 2020, cifra que disminuye de forma interanual, ya que a junio 2019 el flujo de caja final era un superávit de 390.4 mil dólares.

“Dicha variación responde a una reducción significativa en los ingresos de efectivo (-59 por ciento), también obedece al efecto de la disminución en las salidas de efectivo (-33 por ciento), aspecto que mitiga en cierta medida el resultado final”, concluyen los especialistas de la calificadora de riesgo en su reporte publicado el pasado viernes.

Lo cierto es que la empresa también está resintiendo los costos de operación de los otros aeropuertos nacionales que administra. Los gastos administrativos se han considerado elevados a lo largo del tiempo, debido al incremento en la operación de EAAI, el mejoramiento en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y asumir las necesidades de los otros aeropuertos (Ometepe y San Juan), aumentando los gastos de este tipo. No obstante, hay un compromiso de la Empresa de bajar estos gastos.

“Es importante mencionar que, con excepción del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, las demás terminales significan un centro de costo para la operación de EAAI ya que aún no se ha consolidado un flujo suficiente de tránsito aéreo que lleve a punto de equilibrio la operación de los distintos aeródromos”, indica.

Forzada a gastar menos y negociar deudas

La EAAI acumuló ingresos totales acumulados al cierre del segundo trimestre del año de 346.42 millones de córdobas, equivalentes a 10.09 millones de dólares, que implica una reducción de 30 por ciento anual. Esto obedece, principalmente, a la disminución de 34 por ciento anual de los ingresos aeroportuarios, mismos que son la principal fuente de ingresos.

Por otro lado, los gastos también disminuyeron, hasta el mismo periodo suman 507.36 millones de córdobas, 14.77 millones de dólares, cifra que registra una reducción interanual del 19 por ciento, esto responde, entre otros puntos, a la disminución de 12 por ciento en los costos de servicios aeroportuarios, y demás.

Cabe mencionar que en el informe, la aseguradora explica que la Administración está gestionando negociaciones con la Caja Rural Nacional (Caruna) para reestructurar la deuda que correspondía al Banco Corporativo (Bancorp) y fue absorbida por esta. El endeudamiento comercial a junio de 2020 suma 47.38 millones de dólares.

¿La EAAI aún es rentable?

A junio de 2020, EAAI registra una pérdida operativa por la suma de 29.19 millones de córdobas, lo cual afecta tanto la rentabilidad operativa, como el margen operativo. Dicho deterioro no se registraba en periodos anteriores, esto se debe a que para segundo trimestre 2020, la generación de ingresos fue muy baja. No obstante, hasta la fecha del informe, la Empresa estaba al día con sus obligaciones financieras, detalle el documento.

Estos aprietos han provocado que la EAAI se “coma” su ya raquítico patrimonio. Según el reporte, la estatal hasta junio sumó 3,668.04 millones de córdobas (111.28 millones de dólares), partida que registra una reducción interanual de 46 por ciento y trimestral de 4 por ciento. “Ambas variaciones responden a que la pérdida acumulada crece 23 por ciento interanual, al igual que la pérdida del período. Además, también el efecto explicado anteriormente sobre el ajuste de la revaluación de activos incide en la reducción del patrimonio”, explica.

“El registro de la pérdida acumulada viene mermando el patrimonio, esto debido a que la entidad va creciendo en el registro de pérdidas, dado que los ingresos se han impactado con la caída de flujo de pasajeros”, afirma.

No obstante, cabe señalar que si bien la estatal se ha apoyado con parte de su patrimonio para hacer frente a la caída de sus ingresos, lo cierto es que su margen de maniobra por esta vía se va achicando. Resulta que el patrimonio de esta consta de terrenos cedidos por el Gobierno de Nicaragua que no pueden ser vendidos, traspasados o embargados para el pago de las obligaciones, así como de los aportes del Estado de Nicaragua.

Es por eso que la calificadora de riesgo mantiene que entre las tareas que debe hacer la estatal figura: revertir la acumulación de pérdidas que generan una constante erosión de la posición patrimonial de EAAI, disminuir el alto nivel de endeudamiento, lograr reactivar el crecimiento de la operación aeroportuaria generando un nivel de ingresos que impacte el flujo operativo, mantener la contracción de gastos de operación, específicamente, aquellos de orden administrativo y financieros, entre otros.

En activos, la EAAI acumula hasta junio 6,668,08 millones córdobas (194.18 millones dólares), una reducción anual de 31 por ciento y trimestral de 1 por ciento. Al cierre de junio de 2020, el pasivo de la entidad suma 3,000 millones de córdobas (87.36 millones dólares), cifra que crece 2 por ciento tanto de forma trimestral como anual.

