«Varias veces me metieron la mano por mi faldita». La confesión de Maribel Guardia sobre el abuso que sufrió de niña

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia confesó que de niña había sido abusada varias veces, hecho que describió como «aterrorizante».

Su confesión la realizó durante su lanzamiento como youtuber. En este primer video habló sobre su infancia y relató el abuso que sufrió cuando tenía entre 10 y 11 años, y que tuvo que enfrentar acoso en varias ocasiones.

«Varias veces me metieron la mano por mi faldita y era pues aterrorizante», expresó. «Y sí, yo me acuerdo que yo iba con mi faldita a la escuela agarradita, porque me iban metiendo mano teniendo yo de 10, 11 años».

Ante eso recalcó que no es justo que «un hombre diga que te puede faltar el respeto solo porque tenemos un escote o una minifalda».

La creación de su canal en YouTube, producido por Alexis Núñez y con su esposo Marco Chacón, nació por dos factores; primero porque sentía que tenía abandonados a sus seguidores y segundo para crear una fuente de trabajo, porque debido a la pandemia del coronavirus tuvo que cancelar palenques y su gira por Estados Unidos, México y Centroamérica.

Aquí no habrá una restricción sobre los temas a tocar, pero le interesa sobre todo hablar de aquello que afecta a las mujeres, como la belleza, la edad, el empoderamiento, la infidelidad, los miedos, entre otras cosas.

«Yo no quiero hablar de cosas tristes que hay muchísimas, quiero inspirar a la gente que en medio de todo esto podemos salir adelante, tener una buena actitud, siempre traer una sonrisa y tratar de tener esta energía para enfrentar la vida y los problemas», manifestó.



La cantante expresó que este será un programa de entretenimiento, para que la gente se divierta, se la pase bien. «Hay tantas tonterías que hay que hacer a un lado, pero sobre todo lo más importante es la actitud y la alegría de vivir, eso es fundamental para todo lo que quieras conseguir en la vida, también para cómo te proyectas y tu amor propio, porque es el primer amor que debes de tener, porque cuando tú te amas tienes capacidad de amar y respetar a los demás».

Durante sus programas ella compartirá diferentes momentos de su vida privada, como lo hizo en otro video al hablar sobre la infidelidad. La cantante mencionó que un hombre le había sido infiel, y aunque nunca reveló el nombre, muchos en las redes creen que se trataba del fallecido compositor Joan Sebastián.



Entre los otros proyectos en los que está trabajando la costarricense está el doblaje de la película Los Croods 2, donde dará su voz al personaje de Ugga, mamá de Eep. «Feliz de contarles que soy la voz de Ugga. Próximamente en cines»», escribió.