Secuela de «Jóvenes brujas», una cinta de terror y magia anunciada para Halloween

«El ritual de Halloween comienza» así anuncia Sony Pictures la secuela de terror estadounidense «The Craft: Legacy», ( «Jóvenes brujas»), escrita y dirigida por Zoe Lister-Jones, a estrenarse el próximo 28 de octubre. Esta cinta es la secuela de «The Craft», estrenada con éxito en 1996.

En esos años «The Craft» fue estelarizada por Robin Tunney, Fairuza Balk Neve Campbell y Rachel True. Su guion cuenta la historia de cuatro jóvenes practicantes de brujería quienes pagaron un costo alto por sus incursiones en el mundo oscuro.

Ahora su secuela «The Craft: Legacy», busca captar la atención de las nuevas generaciones de jóvenes atraídos por el suspenso y los encantamientos. Será protagonizada por Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Michelle Monaghan y David Duchovny.

«Relájate, es solo magia. El ritual comienza este Halloween – #TheCraft: Legacy will»; anuncia Blumhouse’s quien comparte en su Twitter el tráiler publicado por Sony Pictures.

