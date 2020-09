La OMS investigará acusaciones de agresiones sexuales en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes (29.09.2020) que había abierto una investigación sobre acusaciones de agresiones sexuales durante la lucha contra la epidemia de Ébola en la República Democrática del Congo.

«Las acciones que habrían sido perpetradas por individuos que se identificaron como trabajadores de la OMS no son aceptables y serán seriamente investigadas», aseguró la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

La OMS no especificó la naturaleza de las acusaciones, pero sus declaraciones se producen poco después de la publicación de una investigación de la oenegé The New Humanitarian, en la que más de 50 mujeres acusaban de explotación sexual a empleados de la OMS y oenegés implicadas en la lucha contra el ébola: les proponían, en especial, relaciones sexuales a cambio de la promesa de un empleo.

La organización señaló que sus empleados estaban «escandalizados» por las recientes acusaciones sobre agresiones sexuales cometidas por personas que supuestamente trabajan para la organización, durante una reciente epidemia de ébola.

«No toleramos ningún comportamiento de este tipo entre nuestros empleados, nuestros subcontratistas o socios», afirmó, recordando que tiene «una política de tolerancia cero ante las agresiones sexuales».

«Cualquier persona implicada deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos, hasta el despido total», enfatizó.

La OMS precisó que su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había ordenado una exhaustiva investigación sobre estas alegaciones. En tanto, la República Democrática del Congo combate una nueva epidemia de ébola, la onceaba que afecta al país, que ha provocado 50 muertos desde junio.

La anterior había causado 2,287 muertes sobre 3,470 casos entre agosto de 2018 y junio de 2020. Mil millones de dólares fueron invertidos para luchar contra esta epidemia.