Justicia orteguista dicta pena mínima para periodista Kalúa Salazar

Este martes, 29 de septiembre, la jueza orteguista Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields dictó sentencia de pena mínima en contra de la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, quien en días pasados fue declarada culpable por el delito de «calumnia» en perjuicio de tres extrabajadoras de la Alcaldía de El Rama. La judicial imputó una pena de 120 días multas, equivalentes a la cantidad de 7,684.58 córdobas, es decir, unos 220 dólares.

«Es algo injusto, mi abogado dijo que no se pudo determinar el delito cometido por mí en este caso. Para mí es algo injusto considerando también que la economía para los colaboradores de radio y comunicación se ha visto bastante afectada por el tema de la censura de las publicidades o por el mismo miedo de las empresas que antes pautaban en los medios de comunicación. Aunque haya sido pena mínima, a ellos no les interesa el dinero, lo que les interesa es declararme culpable de un hecho que como medio de comunicación no hemos cometido en ninguna persona», señaló Salazar a LA PRENSA.

Apelarán la sentencia

El abogado Boanerges Fornos, defensor legal de Kalúa Salazar, señaló que pese a la sentencia dictada estarán recurriendo al recurso de apelación, dado a que durante el proceso judicial no se logró demostrar que la comunicadora haya cometido un delito. El origen de este proceso fue por una pieza radial publicada por Salazar en La Costeñísima, en la que se denuncian casos de corrupción en la comuna de El Rama.

«Nosotros vamos a promover un recurso de apelación de sentencia, tenemos hasta el viernes para presentarlo, para buscar como cómo se revoque, aunque la sentencia haya sido la mínima creemos que no debió haber sido declarada culpable por el delito», manifestó el abogado defensor.

Dicha acusación fue interpuesta el pasado 11 de agosto por Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, y enviada al Juzgado Local Penal de Bluefields por el abogado defensor Denis José Báez Sevilla. El 19 de agosto Salazar fue sentada en el banquillo de los acusados, después que la judicial admitiera la acusación presentada por el Ministerio Público, pese a que no reunía los requisitos para elevarse a juicio, según señaló en ese momento el abogado defensor.

«No nos especificaron cuándo tenemos que pagar esa multa porque todavía estamos en el proceso de apelación, porque el fallo fue de culpabilidad y lo que el licenciado Fornos quiere es que no se dicte un fallo de culpabilidad contra mí», aseguró la comunicadora.