¿Por qué esta pandemia?

Nunca en la historia los seres humanos habíamos experimentado un mal contagioso simultáneo en todo el planeta.

¿Viene de un castigo de Dios? ¿Usó Dios a satanás? ¿Permitió Dios que China desarrollara este contagio, o pandemia para debilitar la economía de EE. UU.? ¿Permitió Dios que en ese país se desarrollara este contagio para castigar a millones de personas y que las economías cayeran tan bajo? ¿Será que el Señor está permitiendo esta crisis sanitaria mundial, como un mínimo de adelanto de los acontecimientos de desastres mundiales, como parte de su ira, al final de los últimos siete años del fin de la historia, conocido como la Gran Tribulación? Obviamente, esto de ahora, no tiene que ver nada con ese final de la historia humana, pues antes de eso Jesús vendrá en el Rapto, pero además el mundo conocerá de la instauración de una sola moneda, como un aspecto financiero en todo el planeta, que el gobernante mundial tendrá que usar para gobernar; se sabrá de un líder carismático que luego será el gobernante mundial, aspectos semejantes, se conocerán antes de la venida de Jesús en el Rapto, que será antes de su venida, pero también los judíos en el mundo, regresarán a su nación. Esto último es una profecía.

Dios ha permitido que este mal azote a los humanos, al mirar como el pecado, corrupción general: sexo, lesbianismo, homosexualismo, el amar al dinero, la riqueza, el amor a las grandezas, la idolatría religiosa, se adora a personas muertas y viva. Muchos predicadores en todo el mundo están presentando al mundo otro Evangelio y no es que haya otro, ofreciendo una salvación y gracia, que no está de acuerdo con las exigencias de la palabra pura, solo por dinero, riquezas y honores. Ahora se quieren convertir en evangelistas usando el sistema Skype, pero no existe un verdadero amor por las almas, pero sí del dinero, otros se han dedicado a tener escuelas, ya no visitan a las familias, ya no les da tiempo.

Razón tiene Dios de enviar un contagio asesino, simultáneo en todo el ecosistema del planeta. Pero no dudamos que Dios guardará a su pueblo escogido, así lo ha prometido en su palabra, con poder y autoridad. Por esta palabra vivimos en este planeta, y por Él existimos hasta ahora, y todo lo que existe es de ÉL, nada es de nadie. Dios puede eliminar pronto este mal, siempre y cuando:

1) Los incrédulos se arrepientan y se conviertan, desistan de tanta corrupción, de otro modo irán al infierno. 2) Los que veneran imágenes, y les rezan, deben adorar solo al Señor. 3) Que no veneren a personas vivas. 4) Que los religiosos que se consideran cristianos, prediquen la palabra pura, sin restricción, no contar cuentos ni estar haciendo bromas, que visiten a sus miembros, que compartan un 30 de los ingresos totales, con los miembros pobres. 5) Que la mitad de su salario en dólares, lo donen a los pobres de su iglesia.

Si el mundo se vuelve a Dios, arrepentidos, Él limpiará la tierra de esta pandemia. Se pueden planificar oraciones simultáneas a nivel de región y que todo el mundo se niegue a sí mismo para agradecer al Creador.

El autor es un cristiano bautista.