Diputados orteguistas reconocen que combo de leyes busca neutralizar a opositores

Los diputados orteguistas Wilfredo Navarro y Carlos Emilio López admitieron que el combo de leyes que instaurarán la censura, espionaje financiero y la pena de muerte en Nicaragua, responden al interés de la dictadura para acabar con las «calumnias» y la incitación a actos de violencia de aquellos sectores, que según el régimen, promovieron las protestas sociales de 2018, que la dictadura califica como » un golpe de Estado fallido».

Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional, descalificó las críticas que la población y diversos sectores de la sociedad hacen a la Ley especial del Ciberdelito, referidas a que bloqueará el derecho de las personas a expresarse con libertad en las redes sociales, así como censurar al periodismo crítico.

El parlamentario orteguista reconoció que ya no quieren publicaciones sobre los abusos de la dictadura, que pretenden disfrazar en la ley como «noticias falsas que pueden promover un nivel de zozobra en el país que atentan contra el orden interno».

«Aquí la gente no es absoluta, se tiene que responder ante la ley», dijo Navarro sobre la polémica.

Impulsada por diputados de la dictadura

La bancada sandinista de 70 diputados impulsan los anteproyectos de Ley del Ciberdelito y de la Ley de Regulación a los Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin», con las que se reforzaría el sistema totalitario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con el ciberdelito se penalizarán de uno a ocho años los tipos de crímenes como las «publicaciones falsas que generen zozobra, violencia, las filtraciones de informaciones de entidades públicas» entre otros.

Reclamos por abusos en ley es visto como «campaña de desprestigio»

Para el orteguista Navarro se trata de «una campaña de desprestigio» de los sectores opositores, que se señale que se viola el derecho a la libre expresión y de información otorgados a los ciudadanos en la Constitución.

«La libertad de expresión no se está coartando, pero si inventas delitos o atentas contra las leyes te tienen que sancionar. El problema es que los golpistas y los medios de la derecha (independientes) no entienden que la libertad de prensa no es facultad de injuriar y calumniar», dijo Navarro.

Opositores, defensores de derechos humanos y asociaciones de periodistas denunciaron esa ley como el intento del régimen de instaurar una total censura ciudadana y acabar con el ciberactivismo para que la población no publique videos u otras informaciones sobre los abusos de los funcionarios y seguidores orteguistas.

Carlos Emilio López confirma que buscan reformar Constitución

El paquete de leyes represivas incluye instaurar la cadena perpetua por » crímenes de odio». Carlos Emilio López diputado orteguista, confirmó que será reformada parcialmente la Constitución Política de Nicaragua para eliminar el articulado que establece que la pena máxima es de 30 años.

López dijo que la Corte Suprema de Justicia está finalizando la propuesta para que los diputados procedan reformar la Carta Magna, proceso que requerirá sea en dos legislaturas, es decir una vez en este año y una segunda ocasión en el 2021, para que sea válido.

El argumento de López fue que se deben reforzar todo el sistema penal ante el aumento de la violencia hacia las mujeres, pero también contra quienes «queman personas» y cometen otros tipos de delitos atroces. Además, dijo, que en países como Estados Unidos y varios de África y otras regiones el sistema penal establece la cadena perpetua. » Nicaragua no será la excepción en tener la máxima sanción penal que se imponga a quienes cometan crímenes de odio», afirmó López.