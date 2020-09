Reo político Jaime Navarrete enfrenta audiencia de casación ante magistrados de la CSJ

El reo político Jaime Enrique Navarrete Blandón está a la espera de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitan un fallo, luego que éstos escucharan los alegatos de su abogado defensor y del representante del Ministerio Público (MP).

La audiencia de casación se realizó este lunes y ahora, según el artículo 396 del Código Procesal Penal, los magistrados tienen un período de hasta 30 días para pronunciarse y dejar en libertad al reo político o reafirmar los intereses de la dictadura reflejados en la sentencia de primera instancia y del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), explicó Eber Acevedo, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

No obstante, es tradición que los máximos representantes del Poder Judicial se toman más tiempo para resolver las casaciones. El caso de Jaime Navarrete es primero sobre un reo político que llega hasta el proceso de casación ante los magistrados de la CSJ. Dicha audiencia había sido suspendida el pasado 24 de agosto.

«Nosotros señalamos que en este caso no hubo una correcta valoración de la prueba en juicio, nuestro argumento se basó en que a las pruebas presentadas por la Fiscalía se le dio un valor ultra plus, una prueba perfecta y a la prueba presentada por la defensa no se le dio ningún valor probatorio, lo que atenta contra el criterio de igualdad», dijo Acevedo.

Dos veces condenado

Navarrete ha sido condenado dos veces por diferentes delitos en procesos irregulares, según sus defensores. La primer condena fue de 22 años de cárcel por el supuesto homicidio de un paramilitar que andaba desmontando barricadas en barrios de Managua en junio de 2018, aunque no hubo pruebas certeras contra él, según su abogado en ese juicio. Fue liberado bajo la Ley de Amnistía el 10 de junio de este año.

La segunda condena fue de tres años y seis meses de cárcel. A pesar de las irregularidades en el juicio contra el excarcelado, el juez Melvin Vargas, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, lo declaró culpable de supuesta tenencia ilegal de droga y arma de fuego.

«Las pruebas de la Fiscalía solo se basaba en testimoniales de la Policía Nacional, quienes llegaron evidentemente a mentir, mientras las de la defensa consistía en unos vídeos donde aparece Jaime Navarrete diciendo que está siendo acosado por la Policía en su casa y que por eso no puede salir, minutos después lo llegan a capturar, pero a pesar de esa prueba la Policía dijo que él fue capturado en la vía pública portando drogas», cuestionó el abogado.

Esperanza de libertad

Rodrigo Navarrete, tío del preso político, dijo esperar que la presión internacional ayude a que los magistrados de la CSJ dejen en libertad a su sobrino. Indicó que la reciente liberación de presos políticos en Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro lo llena de esperanza, ya que el dictador local podría hacer lo mismo.

«A mediados del mes pasado estuve de visita con él y se encontraba siempre con la secuela de la quebradura en su nariz. Las dos veces que lo han capturado se han ensañado en quebrarle la nariz, de tal manera que me preocupa que él colapse por ahogo. Ahorita él respira solo un 30 por ciento por una de las fosas nasales y un 70 por ciento por la otra», detalló Rodrigo.

Acevedo aprovechó para solicitar a los magistrados de la CSJ que remitieran a Navarrete al Hospital Antonio Lenín Fonseca para que sea operado de su nariz, ya que funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como «La Modelo», se niegan a cumplir la orden emitida por magistrados de la sala penal del TAM, quienes desde el mes de febrero pasado ordenaron dicho traslado.

Otro detalle ilegal en el juicio es que la supuesta droga encontrada en la casa de Navarrete no fue pesada en el lugar, sino que fue trasladada a la Policía por órdenes superiores, lo cual es ilegal, dijo la abogada Yonarqui Martínez, quién lo representó en el juicio de primera instancia.

Por su parte, el Ministerio Público recordó a los magistrados de la CSJ que tanto el juez de primera instancia como los magistrados del TAM resolvieron apegados a derecho en el caso de Navarrete, por lo que solicitó se reafirme la condena.