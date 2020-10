Cosep: algunos laboratorios médicos podrían irse del país si no se revisan los precios de las medicinas

Hace más de dos años que el Gobierno no evalúa junto con empresas privadas los precios de medicinas y equipos médicos, que a nivel internacional se han incrementado por la demanda generada debido a la pandemia del Covid-19, esto ha provocado que varias empresas mermen sus utilidades, y de no haber una solución al respecto, algunos laboratorios podrían retirarse del país, explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy.

Healy, en conferencia de prensa virtual este miércoles, sostuvo que el precio de los medicamentos podrían aumentar en el corto o mediano plazo, y que incluso, hay laboratorios que se podrían retirar del país debido a que no se han revisado los costos que actualmente debe enfrentar el sector. Con la pandemia muchos de los productos se “dispararon” en precios, había graves problemas de distribución porque nadie estaba preparado para una pandemia, por ende, equipos o medicamentos que se podían traer vía terrestre o marítima tuvieron que llegar por aire, pero con un mayor costo.

Lea además: Cosep denuncia que régimen le clavó IVA a los ventiladores médicos en medio de la pandemia

“Estas compañías en Nicaragua no han podido sentarse con el gobierno, no les ha dado esa potestad, en este caso, el Ministerio de Salud, que es al que le compete para que haya una nueva valoración de estos productos debido a que han incrementado sus costos, como medicamentos y equipos médicos pero también han incrementado los costos de transporte (…)”, expresó Healy.

Antes de 2018, anualmente el régimen orteguista se reunía con la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa) para analizar los aspectos relacionados al tema.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, productos como las mascarillas, el alcohol, alcohol gel, cloro, guantes desechables, y medicamentos como la azitromicina se encarecieron en cuestión de semanas, e incluso, por un tiempo se volvió todo un reto encontrarlos en diversas farmacias del país.

Los nicaragüenses tuvieron que hacerle frente con sus raquíticos salarios al aumento de precios, que poco a poco, con la disminución de casos del Covid-19, han venido disminuyendo. No obstante, no hubo una regulación del Gobierno para proteger, precisamente, la economía familiar de la población.

“Muchas de estas empresas están o saliendo tabla o están perdiendo, entonces, si no hay una pronta solución a este problema que está en manos del Minsa, sí el Minsa no toma una pronta decisión en estos temas, lo que vas a tener es que ciertos laboratorios, por falta de materia prima y por el alto costo de esa materia prima, van a tener que retirarse de este país; por un lado, y por otro lado, vas a ver una disminución en la importación de estos productos debido a que el contrabando está afectando fuertemente a este sector porque han venido, hay gente que ha importado sin pagar impuestos y está hoy, vendiendo productos que están ahora más caro, pero estos importadores oficiales, que si están pagando impuestos, aunque no deberían de pagar impuestos porque están exentos de estos, pero en la aduana te sobrevaloran los productos (…)», expresó Healy.

Lea también: «Algunas no tienen dinero para comprar mascarillas o alcohol». La realidad de las trabajadoras sexuales ante el Covid-19

Lo cierto es que el régimen no ha demostrado compasión con la ciudadanía, en medio de la pandemia, el 1 de julio, el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, denunció que tras una movida legal discrecional, el Gobierno impuso impuestos a las importaciones de ventiladores médicos y además a través del mecanismo de duda de valor facilitó el encarecimiento del ingreso al país de mascarillas quirúrgicas.

La cúpula empresarial señaló, en ese momento, que la administración aduanera optó por incorporar en la lista de productos que pagan impuestos a los ventiladores, cuando antes estaban exentos del IVA.