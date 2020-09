Muere Helen Reddy, la cantante del himno feminista «I Am Woman»

La cantante Helen Reddy, cuya canción de 1972 «I Am Woman» se convirtió en un himno feminista en todo el mundo, murió este martes en Los Ángeles a los 78 años.

La noticia fue dada a conocer por su familia, quienes manifestaron que sus corazones estaban rotos, «pero nos reconforta saber que su voz vivirá para siempre», escribieron en su cuenta oficial de Facebook.

Helen nació en Australia, pero se mudó a vivir a los Estados Unidos después de ganar un concurso de talentos recién cumplidos los 20 años. Su primer éxito musical fue el tema “I Don’t Know How To Love Him” ​​en 1971.

Sin embargo, fue un año después que alcanzó la cima con «I Am Woman». Este tema llegó a ser el número uno en 1972 y la lanzó al estrellato global. Después llegarían otros éxitos como «Delta Dawn», «Angie Baby» y «Ain’t No Way to Trate a Lady».

Ella fue la vocalista femenina más vendida del mundo en 1973 y 1974. Además, presentó su propio programa televisivo llamado «The Helen Reddy Show» y protagonizó películas de Hollywood. Su carrera disminuyó en 1980 antes de retirarse oficialmente en 2002. En 2015 le diagnosticaron demencia.