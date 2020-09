EE. UU. impone sanciones económicas en contra de poderoso general cubano

Estados Unidos impuso este miércoles (30.09.2020) sanciones económicas al general cubano Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe del conglomerado empresarial militar más poderoso de la isla y exyerno del antiguo presidente Raúl Castro, señalándolo de actuar en contra de los pueblos de Cuba y Venezuela.

Rodríguez López-Calleja, titular del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) de Cuba, fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

Today, the U.S. added Luis Alberto Rodríguez López-Calleja to the SDN List. He heads GAESA, a Cuban military-owned conglomerate that helps fund the regime’s oppression in Cuba and interference in Venezuela. This action will reduce the regime’s capacity to repress its own people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020