Jueza desestima pruebas de la defensa de Canal 12 y mantiene el embargo millonario

La jueza Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto Civil Oral de Distrito de Managua, desestimó todas las pruebas presentadas por la defensa de Nicavisión S.A. , que administra a la televisora Canal 12, y ordenó mantener el embargo millonario contra el canal. La defensa tiene diez días para introducir un recurso de apelación y esperar por el amparo de la ley. «No debemos ni un centavo a la DGI», dijo el empresario afectado, Mariano Valle.

Los abogados defensores recurrieron la mañana de este miércoles, 30 de septiembre, al Complejo Judicial de Managua para atender el juicio por el embargo de 21 millones de córdobas que interpuesto la Dirección General de Ingresos (DGI) desde el 11 de septiembre contra el medio de comunicación independiente. La jueza además ordenó evaluar las propiedades embargadas, para luego dictar sentencia.

«Todo lo que mis abogados interpusieron como prueba no las aceptaron. Pusimos las pruebas de dos contadores públicos, que son documentos oficiales, que tienen peso, pero no, no los aceptaron y así la jueza fue diciendo esto no lo acepto, esto no lo acepto, mencionó un montón de artículos y así quedó

De acuerdo a Mariano Valle, las cuatro propiedades que le fueron embargadas suman un total de un millón, 200 mil dólares, y el embargo impuesto por la DGI es de apenas 600 mil dólares.

Valle señaló que entre 2011 y 2012 nació el proceso en contra de la empresa, cuando la DGI impone un reparo de más de nueve millones de dólares, por lo que recurrieron al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), quien en ese momento «nos bajaron de los nueve millones 500 mil a 851 mil, equivalentes a 24 mil dólares en esa fecha», explicó Valle.

Ocho años después, dice el empresario, la DGI recurrió a la Sala Constitucional para anular el fallo que dictó el TATA en aquel momento. «Entonces la DGI aprovechándose de eso nos carga y nos lleva hasta 21 millones en puros intereses y moratorias y todo lo que ellos se inventan (…) Se nos vienen encima y nos embargan esta casa, la casa del canal, la casa del lado y la casa del frente de donde opera el canal», agregó.

O pagan o se subastan los bienes

Una vez interpuesto el recurso de apelación por parte de los abogados de Canal 12, -quienes tienen siete días para actuar-, la judicial ordenará un evalúo de las cuatro propiedades y por último dictará sentencia «que ya sabemos cuál es, aquí no hay dónde equivocarse. Ella (la jueza) va a mandar a evaluar las propiedades y después las manda a subasta, así termina todo», dijo Mariano Valle.

Desde el 11 de septiembre las cuentas bancarias del canal y de su propietario, el empresario Mariano Valle, fueron congeladas. El medio de comunicación no tiene los recursos económicos para sostener a su personal, que continúa trabajando y operando dentro de las instalaciones pese al embargo. Canal 12 aclara ser un medio de comunicación de señal de televisión abierta con independencia editorial, sin alianzas con ningún grupo político ni económico.

Misma línea editorial

Valle por último descartó la posibilidad de que el medio de comunicación cierre definitivamente por el embargo y sostuvo enfáticamente que van a continuar informando bajo la misma línea editorial crítica en contra de la dictadura de Daniel Ortega. «Vamos a seguir trabajando normal, dando las noticias que hemos dado siempre, nosotros no hemos puesto restricciones a eso, nunca le hemos dicho a Marcos (Medina) que ‘calmate, no te alces, no hagas’, ni nada», remarcó.

Ese 11 de septiembre el juez Luden Martín Quiroz, se presentó a las instalaciones del canal a embargar los bienes de Nicavisión SA, producto de un «reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuestos sobre la Renta de los años 2011-2012 y 2012-2013», según indicó el medio de comunicación. El abogado Tony López, representante legal del medio, afirmó que el canal cumplió con todos los compromisos de ley.

Al respecto los propietarios del medio afirman que los bienes embargados, «triplican en valor el monto del embargo y a pesar de eso también han sido embargado los bienes personales del apoderado y dueño de Canal 12 que incluyen su casa de habitación, vehículos personales entre otros». Sostienen que han sufrido acoso financiero aproximadamente desde el 2008, pero esta vez se concreta el embargo por casi un mes.