Amnistía Internacional: Ortega prepara marco legal para nueva fase de represión en Nicaragua

El organismo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), manifestó este miércoles que el régimen de Daniel Ortega a través de la presentación de la Ley de para la Regulación de Agentes Extranjeros y de la Ley Especial de Ciberdelitos, «está preparando el marco legal para el inicio de una nueva fase de la represión”.

“Luego de varias semanas de recrudecimiento de la represión estatal contra personas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, el partido oficialista presentó dos iniciativas de ley que intentan silenciar a quienes critican las políticas del gobierno, informan a la población y defienden los derechos humanos», expuso la directora para las Américas de AI, Ericka Guevara Rosas.

Guevara además remarcó que estas dos iniciativas de ley presentadas en menos de un mes por el orteguismo en el Parlamento, se dieron días después de que Ortega manifestara su interés de establecer la pena de cadena perpetua en el país para castigar crímenes odio, lo que a su criterio «podría utilizarse para castigar a quienes alzan su voz contra las políticas represivas».

La propuesta de Ley de Agentes Extranjeros fue presentada en la Asamblea Nacional el pasado 22 de septiembre bajo el argumento de «poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua». Seis días después, la maquinaria orteguista en el Parlamento presento la propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos con el fin de promover la «prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas».

La directora de AI también llamó al régimen orteguista a detener la represión que ha venido escalando en las últimas semanas contra la oposición y críticos a su gobierno y señaló que «el ejercicio de la libertad de expresión y asociación no debe acarear sanciones».

La propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos del orteguismo establece penas de entre uno hasta ocho años de cárcel a quienes cometan delitos contra la «seguridad del Estado».

Guevara Rosas también hizo un llamado a la comunidad internacional para que condenen estos hechos «y exigir al gobierno que, de una vez por todas, garantice los derechos humanos de la población», pues considera que Nicaragua es «un país donde la libertad de prensa y la labor de defender derechos están bajo continúo ataque».

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Michael G. Kozak, se pronunció en rechazo a la Ley Especial de Ciberdelitos y la calificó de «amenaza» para todos los nicaragüenses por considerar que esta vendría, como ya lo han denunciado varios sectores de la sociedad civil, a criminalizar las criticas contra la dictadura.

Another week, another Ortega law trampling on freedom of speech and the press. A threat to all independent-minded Nicaraguans, the proposed «cyber crimes» law would criminalize speech the Ortega regime dislikes.

This is not how democratic governments behave.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 30, 2020