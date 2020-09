Policía Orteguista asedia a Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga

El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, denunció a través de un vídeo el acoso policial que desde tempranas horas de este miércoles, la Policía Orteguista ha iniciado contra los opositores.

Chamorro mencionó que en las afueras de La Garita de Intermezzo, en Managua, se encuentra una patrulla policial con al menos cinco agentes. «Ocho y cincuenta de la mañana, Policía Orteguista detrás aquí de La Garita, para que vean en que se gastan los recursos de el nicaragüense, en acosar a opositores», manifiesta en el vídeo.

Desde el pasado sábado 26 de septiembre, la Alianza Cívica ha denunciado los actos de acoso, intimidación y hostigamientos contra sus integrantes y colaboradores. La Policía Orteguista, interceptó y detuvo a integrantes de la ACJD y equipos de territorios en el municipio Cinco Pinos, del departamento de Chinandega.

«Les tomaron fotografías, revisaron sus documentos y detuvieron por casi una hora», informó el equipo de prensa. Chamorro, confirmó este miércoles que el acoso se ha intensificado a partir del sábado pasado. El asedio y persecución contra opositores es a nivel nacional.

El politólogo Félix Maradiaga, también denunció que que tiene cinco días de estar rodeado y recluido, en un hotel capitalino, debido a la presencia policial que se ha mantenido en el lugar donde se encuentra. Este miércoles, salió y se dirigió a los oficiales, y consultó si tienen alguna orden de captura, pero no recibió respuesta alguna.

Maradiga, miembro de la UNAB salió a pie del hotel donde se encontraba porque desde hace cinco días no lo dejan salir en su vehículo. «Aunque esta situación ha sido típica durante varios meses, nos preocupa que esta pasando de manera más generalizada en distintos putos del país. Hay personas de la Unidad Nacional, de la Alianza Cívica, del Movimiento Campesino que no se pueden movilizar en ningún momento. El señor Medardo Mairena, incluso tuvo que dormir en la CPDH, yo encontré la generosidad de un lugar que me permitieron estar por un par de noche», manifestó ante los medios.

También, indicó que hace tres días, estuvieron siete patrullas con 56 policías en las afueras del hotel donde le brindaron refugio. «Gastando recursos cuando hay barrios en Managua que les llaman para atender la delincuencia y no llegan, ambulancias que dicen que no tienen combustibles, la delincuencia va aumentando», señaló Maradiaga.

No se puede hablar de elecciones bajo asedio

Maradiaga, expresó que no pueden haber elecciones con presos políticos, ni hablar de elecciones con este tipo de asedio, represión y hostigamiento policial. Sin embargo, señaló que como oposición tienen que organizarse porque la dictadura lo que quiere es cansar a la oposición.

«Esta es una lucha de resistencia, pero la historia de la humanidad demuestra que en esta larga carrera por la libertad siempre gana la ciudadanía, la dictadura nunca se impone, lo han tratado de hacer la monarquía absolutista y vieron que la final el pueblo siempre se impone», comentó.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, reportó este fin de semana 32 acciones de asedio, persecución, retención, intimidación, y secuestros de opositores, de parte de la Policía, brazo opresor del régimen de Daniel Ortega.