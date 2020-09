Daniel Ortega mencionó 15 veces la palabra guerra en una conferencia sobre el Covid-19

El dictador Daniel Ortega participó este miércoles en una conferencia del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en calidad de presidente pro tempore de ese organismo, en la que el tema a abordar era la «Reactivación de la región en la era post-Covid«.

Pero en vez de hablar sobre el tema en sí que trataba el evento, Ortega usó su intervención para hablar de conflictos, enfrentamientos, destrucción, batallas, invasiones, mencionando 15 veces la palabra guerra, en una intervención que duró 25 minutos y que fue la programada para clausurar el evento virtual.

También, como ya es habitual en sus discursos, Ortega exigió a los países desarrollados del mundo que destinen recursos a las naciones en vías de desarrollado como Nicaragua, reconociendo de esta manera que el país enfrenta una grave crisis económica.

Al iniciar su intervención, el mandatario nicaragüense se remontó a los años ochenta, para hablar de las guerras civiles que aquejaban a los países centroamericanos en ese entonces.

«Corría la sangre particularmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Guerras terribles sacudían a nuestros países, a nuestros pueblos y esto, lógicamente, provocaba dolor, sufrimiento en las familias y los países y todo esto atentaba a toda la región, en cuanto a su estabilidad, a su proceso de integración», dijo Ortega.

Lea También: Daniel Ortega amenaza con guerra para evitar el mismo destino de Evo Morales

Después retrocedió casi 200 años para hablar de la guerra librada contra William Walker, el filibustero estadounidense.

«Tuvimos la primera muestra de unidad cuando Nicaragua fue invadida por el filibustero William Walker que llegó de Estados Unidos, se autodenominó presidente de Nicaragua y estaba la amenaza contra Nicaragua, ensangrentado Nicaragua, incendiando ciudades, pueblos y ahí amenazaba Centroamérica, porque Walker iba contra Centroamérica y nos unimos y lo logramos derrotar», rememoró. Y luego pasó a hablar de la pandemia del Covid-19 asegurando que esta es la «Tercera Guerra Mundial». »

«Yo diría que estamos enfrentando no solamente nosotros, sino el mundo entero, una verdadera guerra mundial. Esta es la tercera guerra mundial, donde no hay un país donde no se produzcan bajas. Las primeras guerras mundiales era una teatro de operaciones, de sufrimiento de naciones, de pueblos, entre las regiones de nuestro planeta. Aún cuando hubo un compromiso global alrededor de asumir posiciones en estas dos guerras, lo que llegó a provocar esta guerra fuertes combates y enfrentamientos en todos los países del planeta. En cambio, esta es la primera guerra donde no están los fusiles de por medio, donde no están explotando las bombas atómicas de por medio y donde en estos momentos están falleciendo centenares sino miles de hermanos en el planeta», aseveró.

Lea Además: Analistas advierten que Ortega expuso a Nicaragua al conflicto bélico entre Irán y EE.UU.

Reconoce daño a la economía

El dictador luego dirigió su discurso a reclamar ayuda a los países desarrollados, para estabilizar las economías de los países subdesarrollados, reconociendo que Nicaragua está pasando una crisis económica muy grave.

«La destrucción, el daño que ha provocado esta guerra en nuestra economía global. Esta guerra es tanto más catastrófica que la que provocó en el mundo la primera y la segunda guerra mundial. Incluso el proceso de recuperación es un enorme reto para el poder económico que tenemos en nuestro mundo y es un elemento esencial para poder avanzar todos, dándole continuidad a la lucha contra la pandemia, hasta que tengamos la famosa vacuna y a la par de esto recuperar nuestras economías. Determinante es la liquidez de que gozan los países desarrollados. Si pudieran usar una pequeña parte de esa liquidez, si pudieran recortar un poco los nuevos programas que están desarrollando en el campo militar para llevar incluso la guerra al espacio o desde el espacio. Se reduzca la invasión (corrigió) la inversión, en la carrera armamentista y que esos fondos se apliquen a los países en desarrollo entre los que nos encontramos nosotros», agregó.